Gyorshajtó a magyar, és ez aggasztja az uniót

Magyarország elfogadható előrelépést tett, de jelenleg nem halad megfelelő ütemben a 2030-ra kitűzött európai uniós cél felé, mely nem más, mint a közúti balesetekben elhunytak, illetve súlyos sérültjeinek számának felére csökkentése a 2019-es szinthez képest – olvasható a vezess.hu-n.

A gyorshajtók száma csökken,

de nem eléggé.

Biztonsági öv

Az övhasználatban jól összevethetőek a nemzetek, ebből pedig kiderül, hogy a magyarok kevésbé szeretik bekötni magukat. 2025-ben az elöl ülők 83,2 százaléka kattintott szemben az EU-s 92,4 százalékos átlaggal, míg hátul már csak 63,5 százalék ‒ ez is elmarad az uniós 69,9 százalékos átlagtól.

A 2025-ben a gyermekbiztonsági rendszereket használók aránya 89,9 százalék volt a helyszíni közúti megfigyelések alapján. Ez az EU-s átlagot (83,3 százalék) is meghaladta.

Motorosok

A motorral közlekedők is figyelnek magukra, legalábbis ami a bukósisak-használatot illeti. 98,2 százalékos részaránnyal itt is javítjuk az unió átlagát (97,6 százalék), és ugyanez igaz a motorkerékpárok utasainak összevetésében (98,3 vs. 97 százalék).

A magyar bringások azonban látványosan nem szeretnek sisakot viselni: 2025-ben 16,2 százalékuk hordott fejvédőt, míg az unióban ugyanez az arány 34,5 százalék volt.

Mobilozás

A 2025-ös adatok szerint a magyar autósoknak csak 4,2 százaléka mobilozik menet közben. Ugyanez az arány az EU-ban 5,5 százalék. Ezen a téren minimális romlás tapasztalható a 2022-es adatokhoz képest, amikor is elvileg csak a magyar járművezetők 3,6 százaléka telefonozott, míg az unióban 5,2 százalékuk.