2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Orbán Viktor a ferihegyi reptéren 2026. február 20-án, washingtoni útja után
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor washingtoni útja után már Ferihegyről üzent egy meglepőt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét" – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Hazatért Orbán Viktor Washingtonból, ahol a Béketanács alapító ülésén vett részt. Donald Trump amerikai elnök, a szervezet alapítója meleg szavakkal beszélt Orbán Viktorról nyitóbeszédében, és újra kifejezte, hogy támogatja a magyar kormányfőt.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor washingtoni útja után már Ferihegyről üzent egy meglepőt

washington

orbán viktor

ferihegy

béketanács

Orbán Viktor washingtoni útja után már Ferihegyről üzent egy meglepőt

Orbán Viktor washingtoni útja után már Ferihegyről üzent egy meglepőt

„38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
 

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
2026. február 20. 07:36
