Orbán Viktor washingtoni útja után már Ferihegyről üzent egy meglepőt

Eséssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, Ázsiában pedig ugyancsak gyenge volt a hangulat, bár a Holdújév miatt a kínai piacok továbbra is zárva tartottak. A private credithez tartozó részvények beszakadtak, miközben az Irán-USA közötti feszültségek is tovább nőttek - Donald Trump kijelentette, hogy a következő 10 napban döntést hoz a Teherán elleni katonai fellépésről. A gyenge nemzetközi hangulat ellenére az európai tőzsdéken a határidős indexek emelkedést vetítenek előre. Itthon is vannak események, ma hajnalban jelentett a Mol, az elemzői várakozásokat többnyire meghaladó eredményeket.