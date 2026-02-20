Orbán Viktor washingtoni útja után már Ferihegyről üzent egy meglepőt

Hazatért Orbán Viktor Washingtonból, ahol a Béketanács alapító ülésén vett részt. Donald Trump amerikai elnök, a szervezet alapítója meleg szavakkal beszélt Orbán Viktorról nyitóbeszédében, és újra kifejezte, hogy támogatja a magyar kormányfőt.
„
Hazatért Orbán Viktor Washingtonból, ahol a Béketanács alapító ülésén vett részt. Donald Trump amerikai elnök, a szervezet alapítója meleg szavakkal beszélt Orbán Viktorról nyitóbeszédében, és újra kifejezte, hogy támogatja a magyar kormányfőt.
„
Eséssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, Ázsiában pedig ugyancsak gyenge volt a hangulat, bár a Holdújév miatt a kínai piacok továbbra is zárva tartottak. A private credithez tartozó részvények beszakadtak, miközben az Irán-USA közötti feszültségek is tovább nőttek - Donald Trump kijelentette, hogy a következő 10 napban döntést hoz a Teherán elleni katonai fellépésről. A gyenge nemzetközi hangulat ellenére az európai tőzsdéken a határidős indexek emelkedést vetítenek előre. Itthon is vannak események, ma hajnalban jelentett a Mol, az elemzői várakozásokat többnyire meghaladó eredményeket.
A Pénzcentrum 2026. február 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
The former prince was arrested on suspicion of misconduct in public office and was pictured returning to Sandringham Estate on Thursday.