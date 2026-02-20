ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek
Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó Európai Szuperkupa Real Madrid-Atalanta mérkőzés előtt a varsói Nemzeti Stadionban 2024. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Piotr Nowak

Napokon belül kiderülhet, ki lesz a brazil szövetségi kapitány a vb után

Infostart

Carlo Ancelotti megerősítette, hogy hajlandó, sőt szeretne új szerződést aláírni a brazil szövetséggel, a 2026-os világbajnokság után további négy éven át irányítaná a válogatottat.

Maradna Carlo Ancelotti a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A hosszabbításra a CBF, a Brazil Labdarúgó-szövetség is hajlik, elégedett az olasz sztáredző munkájával. A tervezett hosszabbítás alapján Ancelotti a 2030-as világbajnokságig betöltené a posztot. Várhatóan a következő hetekben alá is írják az új megállapodást.

Carlo Ancelotti az 1986-os argentin világbajnok csatár s egyben hajdani Real Madrid-csillag Jorge Valdano beszélgetős műsorában, az Universo Valdano következő epizódjában fog szerepelni. Az AS nevű madridi sportnapilap idézett az interjú előzeteséből, ebben Ancelotti arról beszélt, hogy eddig nagyon élvezi a brazíliai munkát. Állítólag szóbeli megállapodást már kötött a szerződéshosszabbításról. A 66 éves szakember 2025 májusában kezdte meg első szövetségi kapitányi munkáját, előtte négy – már második periódusában – négy évig sikeresen dolgozott a Real Madrid vezetőedzőjeként. Az öt eddigi sikerével rekorder Brazília 2002 óta nem nyerte meg a világbajnokságot, mint minden torna előtt, most is az esélyesek közöttemlegetik, ha nem is a legesélyesebbként. A brazil válogatott Spanyolország, Argentína, Franciaország és Anglia mögött ötödik a világranglistán.

Amikor Ancelottit a jövőjéről kérdezték, azt mondta: „Úgy hiszem, négy évre meghosszabbítom a szerződésemet a brazil szövetséggel. Ez egy új munka, nagyon szeretem.”

Szóba került Vinícius Júnior is, aki kulcsembere volt már a Real Madridnál is: „Beszéltem vele. Egy játékosnak tisztelnie kell az edzőt és a csapattársait. Sokat javult a hozzáállása a pályán”

Érdekes kiegészítéssel, sőt kuriózummal szolgált: „A brazilok nagyon elkötelezettek, nagyon mások. Az a Vini, aki jön a válogatotthoz, emberileg nagyon más attól, mint aki Real Madridnál játszik” – tette hozzá Jorge Valdano műsorvezetőnek.

A brazil szövetség székházában rögzített beszélgetésben Carlo Ancelotti beszélt az elmúlt időszakban a Real Madridnál történtekről is, először közvetlen utódját, Xabi Alonsót szóba hozva:

„Nehézségekbe ütközött… Az alkalmazkodóképesség nagyon fontos eleme egy edző munkájának.”

Arra a kérdésre, hogy szeretne-e valaha harmadszorra is visszatérni a Santiago Bernabéu Stadionba, Ancelotti így válaszolt: „Ez egy jó kérdés…”, azaz nem zárta ki a lehetőséget. De egyelőre, úgy tűnik, elkötelezett a brazil válogatott irányítása iránt.

