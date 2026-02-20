ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek
Március elsejétől így változik a kötelező banki tartalékráta

Az intézkedés a korábbi jegybanki programok lejárata mellett támogatja a bankok likviditáskezelését. Az indoklás szerint MNB a kötelező tartalékráta normalizációjával tovább közelít az Európai Központi Bank gyakorlatához.

A csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke módosította a kötelező tartalékráta mértékét. Varga Mihály törvényes felhatalmazása alapján – a Monetáris Tanács döntésére tekintettel – rendelte el, hogy 2026. március elsején 8 százalékról 6 százalékra csökken a bankok kötelező tartalékrátája. A döntésről tájékoztatták az Európai Központi Bankot is.

A Monetáris Tanácsa január 13-án döntött a kötelező tartalékráta 2 százalékpontos csökkentéséről.

A hitelintézeteknek a 2026. márciusi tartalékolási periódustól kezdve kell az új rátával számított kötelező tartalékot teljesíteniük.

A tartalékkötelezettség nem kamatozó része változatlanul a tartalékalap 2,5 százaléka marad.

Az MNB honlapján közölte: a lépés nem jelent változást a jegybanki kamatkondíciókban, a bankrendszeri likviditás jegybanki eszközökben történő lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat változatlan marad.

Az intézkedés a korábbi jegybanki programok lejárata mellett támogatja a bankok likviditáskezelését. A közlemény szerint az MNB a kötelező tartalékráta normalizációjával tovább közelít az Európai Központi Bank gyakorlatához.

Új terminál épül Ferihegyen, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér részeként. Orbán Viktor miniszterelnök ennek alapkőletétele alkalmával a helyszínen elmondta, sok nagy üzletet kötött már, de ez volt a legnagyobb a Vincivel. A magyar stratégia szerinte azon alapszik, hogy Magyarország találkozási pont legyen, ahol befektetők találkoznak egymással. Hozzátette: meredeken emelkedik az érkező turisták száma, ezért félő volt, hogy a reptér lesz a szűk keresztmetszet, ami gátat szab a fejlődésnek.
 

