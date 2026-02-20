ARÉNA - PODCASTOK
special machine grabs aerial bomb from the second world war, demining or mine clearance service
Nyitókép: Elmar Gubisch/Getty Images

Teljes készültség: 10 órától teljes zárlat alá kerül Budapest egy része – térkép

Infostart

A világháborús bomba veszélyessége miatt pénteken 10 óráig az érintett területen mindenkinek el kell hagynia az otthonát.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, II. világháborús bomba hatástalanítása miatt intézkedéseket vezetnek be a főváros I. és XII. kerületében pénteken délelőttn. A művelet idejére a rendőrség az érintett területet teljesen lezárja.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti többek között az ott lakókat, dolgozókat, járművezetőket, oktatási intézményeket látogató gyermekeket és szüleiket, hogy lakosságvédelmi intézkedés keretében a felsorolt utcákban, illetve a térképen jelölt területen található ingatlanokat 2026. február 20-án 10 óráig mindenkinek el kell hagynia.

Az érintett területet a rendőrség február 20-án 10 órától várhatóan 13 óráig lezárja, a zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet.

Akik ebben az időszakban nem tudják megoldani hol tartózkodásukat, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz utca 18.) találhatnak.

Kiürítik és lezárják 2026. február 20-án 10 órától 13 óráig a Budapest I. és XII. kerület:

  • Csörsz utca 1-7 számig,
  • Avar utcát a Csörsz utcától a Hegyalja útig,
  • a Magyar Testnevelési Egyetem és Sporttudományi Egyetem hátsó kerítése által határolt parkos területet.

Itt látható téképen is a teljes lezárás alá volt terület:

A XII. kerület világháborús bomba miatt 2026 február 20-án lezárt része. Forrás: Police.hu
A XII. kerület világháborús bomba miatt 2026 február 20-án lezárt része. Forrás: Police.hu

