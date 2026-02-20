Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, II. világháborús bomba hatástalanítása miatt intézkedéseket vezetnek be a főváros I. és XII. kerületében pénteken délelőttn. A művelet idejére a rendőrség az érintett területet teljesen lezárja.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti többek között az ott lakókat, dolgozókat, járművezetőket, oktatási intézményeket látogató gyermekeket és szüleiket, hogy lakosságvédelmi intézkedés keretében a felsorolt utcákban, illetve a térképen jelölt területen található ingatlanokat 2026. február 20-án 10 óráig mindenkinek el kell hagynia.

Az érintett területet a rendőrség február 20-án 10 órától várhatóan 13 óráig lezárja, a zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet.

Akik ebben az időszakban nem tudják megoldani hol tartózkodásukat, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz utca 18.) találhatnak.

Kiürítik és lezárják 2026. február 20-án 10 órától 13 óráig a Budapest I. és XII. kerület:

Csörsz utca 1-7 számig,

Avar utcát a Csörsz utcától a Hegyalja útig,

a Magyar Testnevelési Egyetem és Sporttudományi Egyetem hátsó kerítése által határolt parkos területet.

Itt látható téképen is a teljes lezárás alá volt terület: