Meghalt a brit online-divatáruház, az Asos társalapítója, miután kizuhant egy toronyház 18. emeletéről Pattajában. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget.
A 18. emeletről zuhant a halálba a brit divatáruház társalapítója

Infostart

Meghalt a brit online-divatáruház, az Asos társalapítója, miután kizuhant egy toronyház 18. emeletéről Pattajában. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget.

A thai rendőrség közlése szerint Quentin Griffiths, az Asos (As Seen On Screen) társalapítója vesztett életét február 9-én, miután kizuhant egy toronyház 18. emeletéről a népszerű tengerparti Pattajában.

Egy rendőrségi illetékes arról tájékoztatta a BBC-t, hogy a brit útlevéllel rendelkező Griffiths egyedül volt, szobája belülről volt bezárva, és a halál beálltának időpontjában semmi nyoma nem volt betörésnek. A boncolás nem mutatott ki bűncselekményre utaló jelet.

Griffiths Nick Robertsonnal, Andrew Regannel és Deborah Thorpepal közösen alapította a londoni Asos üzletet még 2000-ben. Öt évvel későbbi távozása után is jelentős részvényes maradt. A rendőrség azt is közölte, hogy a férfi két folyamatban lévő bírósági ügyben is érintett, amelyek stresszt okozhattak neki.

Az Asos kezdetben tévé- és filmsztárok által viselt ruhák másolatait árusította, majd egy komoly online divatpiactérré nőtte ki magát, több száz márkát, valamint saját kollekciókat is kínálva. Egy időben több mint 6 milliárd fontra becsülték a cég értékét.

