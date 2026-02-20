ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.62
usd:
322.6
bux:
126300.85
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

Meg akarta ölni osztálytársait és tanárát egy fiatalkorú, lépett a Budapest Környéki Törvényszék

Infostart / MTI

Osztálytársai és tanára megölését tervezte az a fiatalkorú, aki szélsőséges csoportokhoz csatlakozott az interneten – közölte a Budapest Környéki Törvényszék.

Azt írták: terrorista csoport szervezésével elkövetett terrorcselekmény bűntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda indított eljárást az ügyben, a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája 2026. február 19-én megtartott ülésén elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Felidézték: a fiatalkorú gyanúsított 2023. november 21-től kezdve nyomon követte az Iszlám Állam terrorszervezet hivatalos propaganda anyagait, figyelemmel kísérte a szervezet erőszakos cselekményeiről készült videókat, és több útmutatót töltött le robbanóanyagok készítéséről.

Kiemelték: 2025. január 20-án a terhelt kommunikációt folytatott a telefonján valakivel, akinek beszámolt sérelmeiről és azon tervéről, hogy az őt megszégyenítő tanárát és osztálytársait megölje, illetve öngyilkos merényletet kövessen el. Beszélgetésük során egy étterem megtámadását is tervezték – folytatta a törvényszék, hozzátéve: a gyanúsított később egy újabb személynek is beszélt arról, hogy gépkarabéllyal akar merényletet elkövetni.

A beszámoló szerint 2026. február 17. napján a hatóság elfogta a gyanúsítottat és lefoglalta a mobiltelefonját. A gyanúsított édesapjánál lefoglaltak egy Koránt, több különböző kaliberű töltényhüvelyt és az Iszlám Állam logójához hasonlító ábrázolást tartalmazó azonosító kártya jellegű papírt – ismertették.

Közölték továbbá, hogy a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2026. március 19-ig.

A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és a védő fellebbezést nyújtott be ellene, így a végzés nem végleges, de végrehajtható – írták.

Kezdőlap    Külföld    Meg akarta ölni osztálytársait és tanárát egy fiatalkorú, lépett a Budapest Környéki Törvényszék

terrorizmus

fiatalkorú

budapest környéki törvényszék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mukics Dániel: a katasztrófavédelem egyelőre bírja az iramot nyugaton, de ne terheljük feleslegesen!

Mukics Dániel: a katasztrófavédelem egyelőre bírja az iramot nyugaton, de ne terheljük feleslegesen!
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban elmondta, ha a helyzet úgy kívánja, akkor át tudnak vezényelni tűzoltókat a nyugati vármegyékbe, de erre eddig nem volt szükség. Az azokon a területeken élőknek, ahol riasztás van érvényben, azt javasolja, hogy kétszer is gondolják meg az elindulást otthonról.
 

Eddig 16 busz szenvedett balesetet a hó miatt, akadozik a vonatforgalom is Nyugat-Magyarországon

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

Brutális a hóhelyzet Ausztriában, a magyar vonatokat és autósokat is érinti

Leállt a nagy európai reptér a bekeményítő téli időjárás miatt

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra nyitva a látogatók előtt Pécs ékköve, a Palatinus Grand Hotel

Újra nyitva a látogatók előtt Pécs ékköve, a Palatinus Grand Hotel

Teljes körű, több éven át tartó értékmentő felújítást és átalakítást követően 2025 decemberében megnyitotta kapuit a pécsi belváros ikonikus szállodája, a Palatinus Grand Hotel, amely egyelőre próbaüzemben működik. A nagyberuházás célja az volt, hogy az épület történeti és építészeti értékeit megőrizve, ugyanakkor a mai kor műszaki, funkcionális és turisztikai elvárásaihoz igazodva újuljon meg a hotel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót

Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót

A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police search at Royal Lodge continues for second day as Andrew released under investigation

Police search at Royal Lodge continues for second day as Andrew released under investigation

The former prince was arrested on suspicion of misconduct in public office and was pictured returning to Sandringham Estate on Thursday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 12:29
Élesen bírálta Kínát a régi-új japán kormányfő első nagy beszédében
2026. február 20. 12:18
Ukrajna a teljes jogú EU-tagságnál nem adja alább
×
×