2026. február 20. péntek
Városi részlet erős havazásban, hófúvásban.
Nyitókép: Unsplash

Mukics Dániel: a katasztrófavédelem egyelőre bírja az iramot nyugaton, de ne terheljük feleslegesen!

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban elmondta, ha a helyzet úgy kívánja, akkor át tudnak vezényelni tűzoltókat a nyugati vármegyékbe, de erre eddig nem volt szükség. Az azokon a területeken élőknek, ahol riasztás van érvényben, azt javasolja, hogy kétszer is gondolják meg az elindulást otthonról.

„A havazás, és főképp az erős szél miatt a mai napon eddig 166 helyszínre riasztották a tűzoltókat. 52 esetben közlekedési balesetek műszaki vetéséhez hívták a tűzoltókat, 114 helyszínre pedig az erős szélben kidőlt fák miatt hívtak bennünket” – mondta az InfoRádióban Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A szóvivő elmondta, a legtöbb beavatkozásra Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyékben van szükség. Autók akadtak el, fordultak keresztbe vagy csúsztak árokba, a fakidőlések mellett ilyen esetekhez hívják a legtöbben a tűzoltókat – tette hozzá.

Zalaegerszeg külterületén, a 76-os főúton három személygépkocsi ütközött, egy arra haladó menetrend szerinti Volánbusz el akarta kerülni az ütközést, és emiatt bedőlt az árokba.

A balesetben 12 ember megsérült, közülük 2 súlyosan. A tűzoltóknak ki kellett vágniuk a jármű szélvédőjét és azon keresztül kihozni a sérülteket, ezt követően felemelték a buszt, hogy megbizonyosodjanak róla: nem szorult alá senki – részletezte Mukics Dániel.

A szóvivő arról is beszélt, hogy a kidőlt fák helyenként elektromos vezetékeket is elszakítottak, emiatt 2 Győr-Moson-Sopron vármegyei településen és 20 Vas vármegyei településen jelenleg nincsen áramellátás, ez összesen 7142 háztartást érint. A tűzoltók fokozatosan megtisztítják a vezetékek környezetét, hogy a szolgáltató hozzáférjen és helyre tudja állítani az áramellátást, ez vélhetően néhány órán belül mindenhol megoldódik – szögezte le. Ha ez mégis elhúzódna, és a lakóházak kihűlnek, akkor a katasztrófavédelem a Volánbevonásával melegedő buszokat küld a helyszínre, illetve szükség esetén az önkormányzatokkal melegedő helyeket fog megnyitni. Mukics Dániel leszögezte:

elzárt település sehol sincs az országban, járhatatlan út sincs, azonban a balesetek miatt ideiglenes lezárások, terelések lehetnek egészen addig, amíg a műszaki mentés tart.

Jelenleg is narancs riasztás van érvényben a nyugati vármegyékben hófúvás miatt, illetve elsőfokú, citromsárga riasztás több településen, vagy több térségben az erős szél miatt. A katasztrófavédelem szóvivője az ezeken a területeken élőknek azt tanácsolja, hogy ha tehetik, halasszák el az útjukat, ám ha mégis mindenképpen muszáj autóba ülniük és elindulniuk, azt csak téli gumival ellátott, megfelelően téliesített járművel tegyék, illetve előtte tájékozódjanak az időjárási- és útviszonyokról, forgalomról.

Mukics Dániel elmondta, egyelőre nem volt szükség arra, hogy a szomszédos vármegyékből tűzoltókat vezényeljenek át, ám

ha a helyzet később mégis indokolná, akkor a katasztrófavédelem meg tudja oldani a dolgot, illetve a szolgálati rend módosításával is többszörözni tudja az erőit.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azok számára, akiknek esetleg megrongálódik az ingatlana – például fakidőlés miatt –, azt tanácsolja, hogy először is a biztosítás érdekében fotózza le a károkat, ha pedig a fa közvetlen életveszélyt jelent, akkor hívja a 112-es segélyhívót, és a tűzoltók ki fognak szállni eltávolítani és feldarabolni azt. Azonban leszögezte: ha a kidőlt fa, letört ág a saját kertben van, és nem veszélyeztet senkit és semmit, akkor az a tulajdonos dolga gondoskodni róla, ne terhelje miatta feleslegesen a katasztrófavédelmet.

