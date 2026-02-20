Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

A Mávinform tájékoztatása szerint az alábbi területeken a leginkább válságos a helyzet: Vas vármegye, Zala vármegye északi része (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térsége), Veszprém vármegye nyugati része (Sümeg, Devecser, Pápa térsége), illetve Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati része (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár térsége).

Az elzárt települések:

Az időjárási helyzet miatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a következő településeket nem érintik az autóbuszok:

Imola, Kánó.

Győr-Moson-Sopron vármegyében jelentős, 30-50 perc késéssel közlekednek az autóbuszok. Fertőboz, Kisboz illetve Nagycenk, iskola megállókhoz nem mennek fel a buszok, hét települést pedig egyáltalán nem érintenek:

Fertőrákos, Répceszemere, Beled, Csapod, Brennbergbánya, Balf, Ágfalva.

Vas vármegyében nem járnak a buszok az alábbi településeken:

Orfalu, Apátistvánfalva, Vép, Velem, Cák, Sárvár, Hegyközség, Kőszeg, Várkör.

Zala vármegyében Gosztola, Lendadedves és Dötk települések maradnak tömegközlekedés nélkül, Zalabér, Csúszódomb és Nemesapáti, autóbusz-forduló megállóhelyeket pedig nem érintik a Volán járatai.

Riasztást adtak ki

A HungaroMet pénteken másodfokú, narancs riasztást adott ki hófúvás és havazás veszélye miatt több nyugat-magyarországi vármegyére. Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyében 24 óra alatt akár 20 centiméternél több hó is hullhat, a viharos szél pedig magas hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerint pénteken a Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás. Reggeltől késő estig ezeken a területeken általában 1-5 centiméter friss hó várható, de délnyugaton ennél több, akár 5-10 centiméter is eshet. Az éjszaka második felében pedig a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak autóval, hacsak nem létszükséglet. Azt javasolták, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Sopront és Kőszeget szinte teljesen teljesen ellepte a hó, 30 centiméter hó esett a hűség városában, Kőszeg már 40 centiméter fölött jár.