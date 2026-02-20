ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.43
usd:
322.62
bux:
126241.95
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ukrajna és az Európai Unió zászlói az EU központjában.
Nyitókép: Pixabay

Ukrajna a teljes jogú EU-tagságnál nem adja alább

Infostart / MTI

Kijev nem fogad el semmilyen könnyített vagy korlátozott EU-tagságot – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő hivatalának helyettes vezetője, Ihor Zsovkva.

„Hangsúlyozni szeretném: nincs szükségünk helyettesítő tagságra. Amikor light membershipről (könnyített tagságról) hallunk, arra biztosan nem. (...) Nem lesz semmiféle light, half-light membership (fél tagság). Teljes jogú tagság lesz, de először politikai döntés születik a teljes jogú tagságról. Pontos dátummal” – mondta az illetékes az RBC-Ukrajina ügynökségnek adott interjúban.

Zsovkva szerint Kijevben remélik, hogy a politikai döntés Ukrajna EU-tagságáról 2027-ben megszületik. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az ország EU-csatlakozásának modellje egyedülálló lesz, mivel az unióban eddig nem volt ilyen eljárás.

Zsovkva elismerte, hogy Kijev eleinte „halasztási időszakokat” kaphat egyes ágazatokban, vagy „korlátozott szavazati joggal” rendelkezhet bizonyos kérdésekben, de ezek nem lehetnek külpolitikai és biztonsági kérdések.

Hat éve, 2019. február 19-én az akkori ukrán elnök, Petro Porosenko aláírta az alkotmány módosításáról szóló törvényt, amely rögzítette az ország NATO-ba és az Európai Unióba (EU) való belépésére irányuló politikáját. Bő három év múlva, 2022 júniusában Ukrajna megkapta az EU-tagjelölt ország státuszát.

Az EU-ba való felvételről szóló tárgyalások célja a tagjelölt ország összes jogszabályának az Európai Unió jogszabályaival való összehangolása. Általában ezek a tárgyalások több mint tíz évig tartanak, és nincs szigorú keret erre a folyamatra.

Az Európai Bizottság már 2024-ben javasolta az Ukrajna EU-ba való felvételéről szóló tárgyalások megkezdését, azonban ezek a tervek Magyarország álláspontja miatt meghiúsultak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is kijelentette: Kijevnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 2027-re technikailag készen álljon az EU-ba való belépésre. A Politico brüsszeli hírportál információi szerint az Európai Unió öt lépésből álló tervet dolgoz ki Ukrajna felvételének felgyorsítására.

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna a teljes jogú EU-tagságnál nem adja alább

ukrajna

európai unió

tagság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: akár életfogytiglant is kaphat Károly király testvére

Szakértő: akár életfogytiglant is kaphat Károly király testvére
Az a kérdés, hogy mennyire tudja most a király leválasztani ezeket András ügyeit magáról a monarchia intézményéről. Sokan azt mondják, hogy példamutatóan kezeli ezt a szinte lehetetlen helyzetet a család – vélekedett Gálik Zoltán az InfoRádióban arról, hogy csütörtökön őrizetbe vették a brit uralkodó fiútestvérét.
Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

A Mávinform szerint Vas, Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyék számos településén nem közlekednek az autóbuszok, más járatok pedig jelentős késéssel járnak, ezért azt javasolják, csak az induljon útnak akinek feltétlenül szükséges.
 

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

A havazás miatt válságos a közlekedési helyzet az ország több pontján

Hótorlaszok veszélye miatt narancs riasztás a határon

Brutális a hóhelyzet Ausztriában, a magyar vonatokat és autósokat is érinti

Leállt a nagy európai reptér a bekeményítő téli időjárás miatt

Láthatatlan páncél fenyegeti a gyanútlan autósokat

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lecsapott a havazás: akár fél méter is eshet Magyarország egyes részein - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Lecsapott a havazás: akár fél méter is eshet Magyarország egyes részein - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Tegnap mediterrán ciklon érte el Magyarországot, amellyel együtt intenzív csapadékzóna is érkezett. Az Északnyugat-Dunántúlon, illetve az Alpokalja térségében rendkívül nagy mennyiségű, akár a 20-30 centimétert is meghaladó hótakaró kialakulására van esély. Az Alpokalján a HungaroMet több járásra is narancs riasztás adott ki a viharos szél miatt jelentkező hófúvás veszélyére figyelmeztetve, országszerte több helyen pedig hótorlaszok kialakulására is van esély a mai nap folyamán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Akkora a tömegnyomor ezekben a turistaparadicsomokban, hogy extra adót vetnek ki az utazókra

Akkora a tömegnyomor ezekben a turistaparadicsomokban, hogy extra adót vetnek ki az utazókra

A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police search at Royal Lodge continues for second day as Andrew released under investigation

Police search at Royal Lodge continues for second day as Andrew released under investigation

The former prince was arrested on suspicion of misconduct in public office and was pictured returning to Sandringham Estate on Thursday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 12:07
Szakértő: akár életfogytiglant is kaphat Károly király testvére
2026. február 20. 11:34
21 kiló aranyat küldött a rejtélyes adományozó
×
×