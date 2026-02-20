ARÉNA - PODCASTOK
Tina, a fehér bundájú hermelin, a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia egyik kabalafigurája táncol a nézõk elõtt az alpesisízõk férfi lesiklásának kezdete elõtt a bormiói Stelvio Sícentrumban 2026. február 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Marad még azért hely focira is – sport a tévében

Infostart / MTI

Lesz még kerékpározás, sznúker és egy kis bunyó Bangkokból. A teljes kínálat.

M4 Sport

10.00 és 11.55: Téli olimpia, szabadstílusú sí, síkrossz

14.15: Téli olimpia, sílövészet, férfi 15 km

16.30: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 1500 m

18.05: Téli olimpia, bob, női kettes

19.45: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya/curling, férfi bronzmérkőzés

Duna World

14.00: Téli olimpia, curling, női elődöntők

16.40: Téli olimpia, jégkorong, férfi elődöntő

19.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfi félcső

21.10: Téli olimpia, jégkorong, férfi elődöntő

Sport 1

13.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

9.50 és 11.45: Téli olimpia, szabadstílusú sí, síkrossz

13.45: Biatlon, férfi tömegrajtos verseny

15.00: Téli olimpia, curling, női elődöntők

17.05: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 1500 m

18.10: Téli olimpia, kégkorong, férfi elődöntő

19.15: Téli olimpia, szabastílusú sí, férfi félcső

21.00: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya

Eurosport 2

12.25: Országúti kerékpár, UAE Tour, 5. szakasz

14.05: Országúti kerékpár, andalúz körverseny, 3. szakasz

16.00: Országúti kerékpár, algarvei körverseny, 3. szakasz

17.55 és 19.45: Téli olimpia, bob, női kettes

20.45: Sznúker, The Players Championship, negyeddöntő

Arena 4

20.30: Labdarúgás, Bundesliga, Mainz-Hamburg

Match 4

20.45: Labdarúgás, Serie A, Sassuolo-Verona

