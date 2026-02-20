Marad még azért hely focira is – sport a tévében

A kormány tervei szerint Magyarország 2030-ra európai, hosszabb távon pedig globális összevetésben a tíz leginnovatívabb ország közé szeretne kerülni. Jelenleg a globális rangsorban a 33. helyen állunk. A Portfolio Checklist csütörtöki adásában Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával arról beszélgettünk, hogy mit is jelent innovatívnak lenni és mit kell tennie az országnak, hogy ezen a téren fejlődni tudjon.