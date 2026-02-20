Zemplénben 30 perc alatt váltott vissza télre a tavasz – videó

A Dunántúlon élők néhány nappal ezelőtt napközben 10-12 fokig melegedő levegőt mérhettek, így eszükbe sem jutott, hogy az ország másik felében, a Zemplén térségében mindeközben hózáporok fehérítették a tájat.

Nem is akárhogyan történt mindez – olvasható az Időkép cikkében.

A Sátoraljaújhelyen, a sípályánál lévő kamera alig fél óra leforgása alatt rögzítette a drasztikus változást. A videó elején még a tavaszias időjárás nyomai látszanak, a pályán csak vékony, foltos hóréteg emlékeztet a télre, a környező terület pedig barna és kopár.

Az intenzív, nagy pelyhes hózápor átvonulása után azonban hirtelen lecsökkent a látástávolság, majd hipp-hopp visszaugrottunk a télbe.

Időközben a hőmérséklet is fagypont közelébe zuhant a Zemplén térségében – írja az Időkép.

Sátoraljaújhely mellett Regéc és Füzér is gyorsan hóalá került, a két videó alább látható.

iFrame is not supported!