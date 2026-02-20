Abszurd autós fékezős őrület Pesterzsébeten – videó

A felvételen az látható, hogy egy zebránál hirtelen megáll egy autó. A mögötte jövő Honda vezetője szinte vészfékezést hajt végre.

Amikor dudál is egyet, az először megálló járműből egy gyermek száll ki, majd a sofőr is elhagyta az autót, és emelt hangon vonta kérdőre a többi közlekedőt.

A vezető állítólagos kerékdefekttel indokolta a manővert, bár a szemtanúk és a felvétel alapján a gépjárművön nem látszott műszaki hiba. Az azonban látszik, hogy az autós vészvillogóval megy tovább.

A bpiautosok.hu szerint még egy valós műszaki hiba sem indokolja a kereszteződés közepén történő megállást. A váratlan megállás és az azt követő szóváltás egy forgalmas csomópontban súlyos baleseti kockázatot jelentett.