2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Detail on the rear light of a car.
Nyitókép: bizoo_n/Getty Images

Abszurd autós fékezős őrület Pesterzsébeten – videó

Infostart

Balesetveszélyes és szokatlan közlekedési szituációt rögzített egy fedélzeti kamera február 18-án a XX. kerületben. A Baross utca és a Nagysándor József utca kereszteződésében egy személyautó minden előzetes jelzés nélkül, a forgalom közepén állt meg, veszélyes helyzetbe sodorva a mögötte haladókat.

A felvételen az látható, hogy egy zebránál hirtelen megáll egy autó. A mögötte jövő Honda vezetője szinte vészfékezést hajt végre.

Amikor dudál is egyet, az először megálló járműből egy gyermek száll ki, majd a sofőr is elhagyta az autót, és emelt hangon vonta kérdőre a többi közlekedőt.

A vezető állítólagos kerékdefekttel indokolta a manővert, bár a szemtanúk és a felvétel alapján a gépjárművön nem látszott műszaki hiba. Az azonban látszik, hogy az autós vészvillogóval megy tovább.

A bpiautosok.hu szerint még egy valós műszaki hiba sem indokolja a kereszteződés közepén történő megállást. A váratlan megállás és az azt követő szóváltás egy forgalmas csomópontban súlyos baleseti kockázatot jelentett.

Kezdőlap    Belföld    Abszurd autós fékezős őrület Pesterzsébeten – videó

közlekedés

xx. kerület

fékezés

2026. február 20. 05:15
