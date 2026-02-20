ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek
Nyitókép: bud.hu

Orbán Viktor: ma itt megalapítjuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik terminálját

Infostart

Új terminál épül Ferihegyen, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér részeként. Orbán Viktor miniszterelnök ennek alapkőletétele alkalmával a helyszínen elmondta, sok nagy üzletet kötött már, de ez volt a legnagyobb, amit a Vincivel kötött. A magyar stratégia szerinte azon alapszik, hogy Magyarország találkozási pont legyen, ahol befektetők találkoznak egymással. Hozzátette: meredeken emelkedik az érkező turisták száma, ezért félő volt, hogy a reptér lesz a szűk keresztmetszet, ami gátat szab a fejlődésnek.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér legújabb termináljának alapkőletétele alkalmával beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is.

Kijelentette, sok nagy üzletet kötött már, de ez volt a legnagyobb, amit a Vincivel kötött, azért is jó, mert „az állam nem tud repülőteret üzemeltetni”, ebben segítenek most a franciák.

Hivatalos beszéde előtt azt is elmondta, fontosak a befektetési tervek, de a mindennapi munkán múlik a minőség, „nekünk vannak a világ legjobbjai között jegyzett munkásaink”, legyen szó reptérről vagy autógyártásról.

Nem is egyszerű befektetőként tekint a Vincire, hanem „be is fogadtuk” a vállalatot, bár a magyar egy gyanakvó nép.

„Ha egyszer már beengedtük, bent van a családban” – tette hozzá.

Magyarországon szerinte egyszerre van jelen a katolikus nagylelkűség és a protestáns szigorúság, nem egy bonyolult nép.

„Ma itt megalapítjuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik terminálját” – jelentette be.

A magyar stratégia szerinte azon alapszik, hogy Magyarország találkozási pont legyen, ahol befektetők találkoznak egymással. Hozzátette: meredeken emelkedik az érkező turisták száma, ezért félő volt, hogy a reptér lesz a szűk keresztmetszet, ami gátat szab a fejlődésnek.

A Vinci lesz szerinte a záloga, hogy a ferihegyi a régió vezető légikikötője legyen.

A reptér szerinte jövedelmező üzlet, 331 milliós bevétele tavaly a negyedével volt több, mint tervezték.

Közölte azt is: koncessziót írtak ki a reptérre menő vasút megépítésére.

A mostani beruházás 1 milliárd euróba kerül, úgy számolnak, hogy az évtized végére évente 25 millió utas fordul meg a reptéren, ehhez kell az új terminál.

Veszély van ugyanakkor: a háború, amelynek a szomszédsága nem turistacsalogató, ezért minden magyarnak meg kell gondolnia, hogyan folytatja az életét április 12-én – utalt az országgyűlési választásokra.

Beszédét követően összeállították az időkapszulát, ami az alapkő alatt helyezkedik majd el a jövőben.

