Meghalt a Grace klinika és az Eufória sztárja

53 éves korában meghalt Eric Dane színész, akit legtöbben A Grace klinika és az Eufória című sorozatokból ismernek.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt, miután bátor küzdelmet folytatott az ALS-sel. Utolsó napjait közeli barátai, odaadó felesége és két gyönyörű lánya, Billie és Georgia körében töltötte, akik életének középpontját jelentették” – írja a CNN által közölt közlemény alapján a hvg.hu.

Eric Dane tavaly jelentette be, hogy amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS), más néven Lou Gehrig-kórral diagnosztizálták.

A közlemény szerint a diagnózist követően szenvedélyes szószólója lett, hogy a betegséget minél többen megismerjék, emellett támogatta az ezzel kapcsolatos kutatásokat, elszántan törekedve arra, hogy segítsen mindazoknak, akik ugyanezzel a küzdelemmel néznek szembe.