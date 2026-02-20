Vége lehet az eddig ismert kisföldalattinak

A Fővárosi Önkormányzat stratégiai céljai között szerepel a kisföldalatti felújítása és meghosszabbítása – hangzott el a főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának ülésén, ahol arról is beszéltek az illetékesek, hogy az infrastruktúrát legutóbb 30 éve újították fel, akkor is csak részlegesen, a járműpark már elmúlt 50 éves, így az átfogó – infrastruktúrára, járműtelepre és járműparkra is kiterjedő – korszerűsítés halaszthatatlanná vált.

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ mobilitási vezérigazgató-helyettese jelezte a tervek fő célja a kisföldalatti vonalának meghosszabbítása a Rákosrendező vasútállomásig. Tájékoztatása szerint korábban már volt egy tervezői szerződésük, de azt nem tudták érvényesíteni, ez viszont bizonyos szempontból más lehetőségek is megnyitott a számukra most a hosszabbítás irányát, illetve a fejlesztés tartalmát illetően. Alapvetően egy olyan realista tervben gondolkodnak, ami első lépésben a Rákosrendező vasútállomásig tartó meghosszabbítást tartalmazná – fogalmazott. Emellett fontosnak tartják, hogy a Hungária körútnál az 1-es villamos esetében egy jó átszállási kapcsolat jöjjön létre, valamint hogy a teljes kisföldalatti vonalon valósuljon meg az akadálymentesítés, ami a szavai alapján szép kihívás lesz, csakúgy mint a Mexikói úti járműtelep felújítása és fejlesztése, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a kisföldalatti továbbra is tudjon működni. A projekt részét képezi még a biztosítóberendezési és vonatbefolyásolási rendszer tervezése, a felszíni környezet helyreállítása, különösen a Mexikói út térségében, kapcsolódva a rákosrendezői projekthez – mondta.

Horváth László, a BKK beruházási igazgatója a tervezési folyamat ütemezéséről is beszélt. 2026 februárját tüntették fel első dátumként az előzetes piaci konzultáció lefolytatására, majd a indikatív árajánlat kérésekkel tudják folytatni a munkát, áprilisban pedig döntés születhet a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárást követően valamikor jövő év, április–március környékén le tudunk szerződni a tervezési feladatok elvégzésére – tette hozzá.

Az ülésen elhangzott beszámolóból az is kiderült, hogy a fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre, ezért a közbeszerzési eljárás feltételesen kerül kiírásra. A forrást európai uniós programból biztosítanák. A támogatási kérelmet a BKK két évvel ezelőtt adta be, de még nincs támogatói döntés. Dományi Bálint, a Rákosrendező Projektiroda vezetője arra hívta fel a figyelmet az ülésen, hogy a kormány és a főváros között korábban megkötött infrastruktúra-fejlesztési megállapodás szerint az állam finanszírozza a meglévő szakasz felújítását, valamint a Rákosrendező vasútállomásig történő meghosszabbítást.