ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.37
usd:
322.51
bux:
126286.34
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szerelvény közlekedik az 1-es metróvonal, a Millenniumi Földalatti Vasút, közismert nevén Kisföldalatti Bajza utcai állomásán 2017. január 17-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Vége lehet az eddig ismert kisföldalattinak

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Hamarosan elindul az M1-es metró, vagyis a kisföldalatti meghosszabbításának és felújításának tervezési folyamata.

A Fővárosi Önkormányzat stratégiai céljai között szerepel a kisföldalatti felújítása és meghosszabbítása – hangzott el a főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának ülésén, ahol arról is beszéltek az illetékesek, hogy az infrastruktúrát legutóbb 30 éve újították fel, akkor is csak részlegesen, a járműpark már elmúlt 50 éves, így az átfogó – infrastruktúrára, járműtelepre és járműparkra is kiterjedő – korszerűsítés halaszthatatlanná vált.

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ mobilitási vezérigazgató-helyettese jelezte a tervek fő célja a kisföldalatti vonalának meghosszabbítása a Rákosrendező vasútállomásig. Tájékoztatása szerint korábban már volt egy tervezői szerződésük, de azt nem tudták érvényesíteni, ez viszont bizonyos szempontból más lehetőségek is megnyitott a számukra most a hosszabbítás irányát, illetve a fejlesztés tartalmát illetően. Alapvetően egy olyan realista tervben gondolkodnak, ami első lépésben a Rákosrendező vasútállomásig tartó meghosszabbítást tartalmazná – fogalmazott. Emellett fontosnak tartják, hogy a Hungária körútnál az 1-es villamos esetében egy jó átszállási kapcsolat jöjjön létre, valamint hogy a teljes kisföldalatti vonalon valósuljon meg az akadálymentesítés, ami a szavai alapján szép kihívás lesz, csakúgy mint a Mexikói úti járműtelep felújítása és fejlesztése, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a kisföldalatti továbbra is tudjon működni. A projekt részét képezi még a biztosítóberendezési és vonatbefolyásolási rendszer tervezése, a felszíni környezet helyreállítása, különösen a Mexikói út térségében, kapcsolódva a rákosrendezői projekthez – mondta.

Horváth László, a BKK beruházási igazgatója a tervezési folyamat ütemezéséről is beszélt. 2026 februárját tüntették fel első dátumként az előzetes piaci konzultáció lefolytatására, majd a indikatív árajánlat kérésekkel tudják folytatni a munkát, áprilisban pedig döntés születhet a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárást követően valamikor jövő év, április–március környékén le tudunk szerződni a tervezési feladatok elvégzésére – tette hozzá.

Az ülésen elhangzott beszámolóból az is kiderült, hogy a fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre, ezért a közbeszerzési eljárás feltételesen kerül kiírásra. A forrást európai uniós programból biztosítanák. A támogatási kérelmet a BKK két évvel ezelőtt adta be, de még nincs támogatói döntés. Dományi Bálint, a Rákosrendező Projektiroda vezetője arra hívta fel a figyelmet az ülésen, hogy a kormány és a főváros között korábban megkötött infrastruktúra-fejlesztési megállapodás szerint az állam finanszírozza a meglévő szakasz felújítását, valamint a Rákosrendező vasútállomásig történő meghosszabbítást.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Vége lehet az eddig ismert kisföldalattinak

budapest

felújítás

kisföldalatti

fővárosi önkormányzat

meghosszabbítás

közösségi közlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: akár életfogytiglant is kaphat Károly király testvére

Szakértő: akár életfogytiglant is kaphat Károly király testvére
Az a kérdés, hogy mennyire tudja most a király leválasztani ezeket András ügyeit magáról a monarchia intézményéről. Sokan azt mondják, hogy példamutatóan kezeli ezt a szinte lehetetlen helyzetet a család – vélekedett Gálik Zoltán az InfoRádióban arról, hogy csütörtökön őrizetbe vették a brit uralkodó fiútestvérét.
Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

A Mávinform szerint Vas, Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyék számos településén nem közlekednek az autóbuszok, más járatok pedig jelentős késéssel járnak, ezért azt javasolják, csak az induljon útnak akinek feltétlenül szükséges.
 

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

A havazás miatt válságos a közlekedési helyzet az ország több pontján

Hótorlaszok veszélye miatt narancs riasztás a határon

Brutális a hóhelyzet Ausztriában, a magyar vonatokat és autósokat is érinti

Leállt a nagy európai reptér a bekeményítő téli időjárás miatt

Láthatatlan páncél fenyegeti a gyanútlan autósokat

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép csendben teljesen összeomlott egy ország, ez már a végjáték az IMF szerint

Szép csendben teljesen összeomlott egy ország, ez már a végjáték az IMF szerint

A tömeges nyomorból a kilátástalanságig romlott a helyzet: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) súlyos képet festett Mozambik gazdasági helyzetéről. Az ország adósságválságba süllyedt, miközben jelentős fizetési hátralékokat halmozott fel több kétoldalú és multilaterális hitelezővel szemben, a költségvetési hiány pedig krónikussá vált – jelentette a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elhajtotta kérőjét a kirúgott Real-edző: tényleg csak a Liverpoolnál hajlandó dolgozni?

Elhajtotta kérőjét a kirúgott Real-edző: tényleg csak a Liverpoolnál hajlandó dolgozni?

Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police search at Royal Lodge continues for second day as Andrew released under investigation

Police search at Royal Lodge continues for second day as Andrew released under investigation

The former prince was arrested on suspicion of misconduct in public office and was pictured returning to Sandringham Estate on Thursday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 11:56
Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó
2026. február 20. 11:00
Toxint találtak egy babatápszer összetevőjében – megszólalt a forgalmazó
×
×