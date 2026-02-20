Hivatalos: megvan, ki a Tisza párt miniszterelnök-jelöltje

Hivatalosan is Magyar Péter lett a Tisza párt listavezetője, miniszterelnök-jelöltje.

„A TISZA elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje ma egyhangúlag úgy döntött, hogy én vezetem a TISZA listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a TISZA-kormányt és a szeretett hazánkat” – írta Facebook-bejegyzésében a pártelnök, hozzátéve, hogy a megtisztelő felkérést elfogadta.

Magyar Péter posztja végén leszögezi: készen áll minden tudásával és energiájával Magyarországot és honfitársait szolgálni.