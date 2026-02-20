ARÉNA - PODCASTOK
Értékmegőrzési és pénzügyi befektetési célokra vásárolható aranyrúd.Forrás: Getty Images/OsakaWayne Studios
Nyitókép: Getty Images/OsakaWayne Studios

21 kiló aranyat küldött a rejtélyes adományozó

Infostart / MTI

Rejtélyes adományozó küldött 21 kiló aranyrudat Oszaka elöregedett vízvezeték-hálózatának felújítására.

A bőkezű adományról Jokojama Hidejuki, a város polgármestere tartott sajtótájékoztatót, amelyen háláját fejezte ki a közlése szerint magát felfedni nem kívánó jótevőnek.

Oszaka vízvezetékei és szennyvízcsatornái is elöregedtek, ami egyre nagyobb biztonsági aggályokat vet fel. A hálózat felújítása azonban hatalmas beruházást igényel, ezért hálás a „meghökkentő” és „szavakkal kifejezhetetlen” adományért – mondta el Jokojama.

A mintegy 560 millió jen (1,2 milliárd forint) értékű aranyrudakat a csaknem 3 millió lakosú város még tavaly novemberben kapta.

Ugyanez a titokzatos adományozó korábban 500 000 jent (egymillió forintot) juttatott el készpénzben a városi vízműnek – számolt be róla a polgármester.

Az oszakai vízmű csütörtöki közleményében kijelentette, hogy hálás az aranyadományért, és azt a többi között a vízvezetékek cseréjére fordítja majd.

A vízmű adatai szerint a 2024-es pénzügyi évben a városban több mint 90 alkalommal szálltak ki az utak alatti vízcsőszivárgások miatt.

A helyi médiajelentések szerint a szigetország vízvezetékeinek több mint 20 százaléka már több mint 40 éves, vagyis túllépte törvényes élettartamát.

A japán városokban egyre gyakrabban jelennek meg víznyelők az elöregedett szennyvízcsatorna-hálózat miatt.

Szaitama prefektúra egy városában tavaly januárban egy teherautó tűnt el egy hatalmas víznyelőben. A jármű sofőrje életét vesztette a balesetben. A víznyelő feltehetően egy megrepedt szennyvízcső miatt keletkezett.

Ez az eset is felhívta a japán hatóság figyelmét a korrodált csövek cseréjének sürgősségére, a költségvetési problémák azonban lassítják az erre irányuló erőfeszítéseket – írta a BBC News.

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
