Kezdődik a CDU-kongresszus – nagy dobásra készül a pártelnök kancellár, és Angela Merkel is ott lesz

Az már előzetesen ismert volt, hogy a konferencián újraválasztják a konzervatív párt elnökét, és Friedrich Merznek nincs riválisa. Várható, hogy az egykori pártelnök és korábbi kancellár, Angela Merkel is rá szavaz, noha viszonyuk a merkeli érában aligha volt felhőtlen. Merkel egyébként 2019-ben – akkori kancellárként – vett utoljára részt hasonló kongresszuson, illetve pártkonferencián.

Friedrich Merz 2022 óta a CDU elnöke és 2025. május 6. óta Németország kancellárja. Azaz hivatali ideje óta még egy év sem telt el, ráadásul az elmúlt hónapok mindenekelőtt belpolitikai, illetve gazdasági téren nem sok sikert hoztak számára.

Ennek ellenére a konferencia előestéjén megüzente, hogy „duzzadó” ambíciókkal rendelkezik. A német portálok által ismertetett nyilatkozata szerint nem csupán a CDU-elnökként, de kancellárként is több ciklusra tervez.

A sok teendőre utalva hangsúlyozta, hogy a négy év letelte után a tisztséget újra megpályázza.

Az interjúban azt mondta, az életkor szerinte nem számít. Ezt azért jelentette ki, mert Merz tavaly novemberben töltötte be 70-dik életévét, és Konrad Adenauer után immár Németország második legidősebb kancellárja. A különbség egyelőre az, hogy a szövetségi köztársaság háború utáni első, az európai egység atyjának tekintett, hivatalából 1963-ban 87 éves korában távozó kancellárjaként Adenauer örökre beírta nevét a történelemkönyvekbe.

Mindenesetre nyilatkozatában a jelenlegi kancellár utalt arra, hogy egyáltalán nem gondol visszavonulásra, amúgy pedig édesapja, Joachim Merz januárban töltötte be 102-ik életévét.

„Mindenképp az a szándékom, hogy a 2029-re tervezett választások eredményeként hivatalban maradjak” – hangsúlyozta a kancellár.

Mindezt a párt főtitkára, Carsten Linnemann egy interjúban azzal támasztotta alá, hogy szerinte Merz kiváló adottságokkal rendelkezik egy hosszú politikai karrierhez. Utalt a kancellár szüleinek magas életkorára, és ebből arra következtetett: megvannak a génjei ahhoz, hogy politikai pályafutását hosszú távon folytassa.

Az országos, sőt a párton belüli hangulat ugyanakkor nem épp a kancellár ambíciót támasztja alá.

Friedrich Merz támogatottsága a lakosság körében a mélyponton van, az adatok szerint az ország egyik legnépszerűtlenebb politikusa. Felróják neki a tervezett reformokkal kapcsolatos megvalósítatlan ígéreteket, különös tekintettel a gazdaság fellendítésére.

Elemzők szerint a három napra tervezett konferencia egyfajta lakmuszpapírként is szolgálhat Merz reformprogramjának értékelésére. Elhangzott az a törekvés is, hogy a pártelnök kancellárnak a jövőben a „tiszta” CDU-t kell képviselnie, felhagyva a koalíciós korlátokkal és a kompromisszumokkal.

Pártján belül különösen a CDU ifjúsági szervezete értékeli úgy, hogy a belső konfliktusok, Merz vezetői hiányosságai sokat ártanak a pártnak. Nagy a csalódottság az üzleti szférában is.

Maga a kancellár ugyanakkor a konferencián azt kívánja bizonyítani pártjának, hogy nem csak a kül-, hanem a belpolitika „mestere” is – vélik az idézett elemzők.