Eddig 16 busz szenvedett balesetet a hó miatt, akadozik a vonatforgalom is Nyugat-Magyarországon

Nyugat-Magyarországon főleg a közúti közlekedésben okoz fennakadásokat az időjárás. Vas, Zala északi része, valamint Veszprém vármegye nyugati részére, és Győr-Moson-Sopron nyugati részére igaz, hogy

a Volán járatai jelentős késéssel közlekednek, több települést nem érnek el a buszok, járatok maradnak ki vagy közlekednek rövidített útvonalon, más időpontokban.

Pénteken eddig 16 autóbusz szenvedett balesetet, jellemzően kicsúsztak, árokba csúsztak ezek a járatok.

A vasúti közlekedésben elsősorban Celldömölk, Szombathely térségében okoz fennakadásokat a havazás a behavazott váltók, kidőlt fák miatt. Sok idő a javításuk, és sajnos mivel a közúti közlekedésben is fennakadások vannak, a vonatpótló buszok sem tudnak rendesen járni.

Emiatt azt tanácsolják mindenkinek, hogy tájékozódjon a MÁV és a Volán oldalain, hogy járnak-e azok a járatok, amelyekkel közlekedni akarnak – hangsúlyozta Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője az InfoRádióban, aki szerint bár Ausztriában is óriási fennakadások vannak, abba az irányba jelenleg elindulnak a vonatok.