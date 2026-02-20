ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.62
usd:
322.6
bux:
126300.85
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Árokba borult autóbusz Zala megyében 2026. február 20-án.
Nyitókép: Facebook/Zala vármegyei rendőrség

Eddig 16 busz szenvedett balesetet a hó miatt, akadozik a vonatforgalom is Nyugat-Magyarországon

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Mindenki tájékozódjon, mielőtt útnak indul, mert a hatalmas havazás miatt Nyugat-Magyarországon sokfelé akad a közúti és a vasúti közlekedés, és ha kimarad például egy vonat, lehet, hogy a pótlóbusza sem tud közlekedni – figyelmeztet Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője az InfoRádióban.

Nyugat-Magyarországon főleg a közúti közlekedésben okoz fennakadásokat az időjárás. Vas, Zala északi része, valamint Veszprém vármegye nyugati részére, és Győr-Moson-Sopron nyugati részére igaz, hogy

a Volán járatai jelentős késéssel közlekednek, több települést nem érnek el a buszok, járatok maradnak ki vagy közlekednek rövidített útvonalon, más időpontokban.

Pénteken eddig 16 autóbusz szenvedett balesetet, jellemzően kicsúsztak, árokba csúsztak ezek a járatok.

A vasúti közlekedésben elsősorban Celldömölk, Szombathely térségében okoz fennakadásokat a havazás a behavazott váltók, kidőlt fák miatt. Sok idő a javításuk, és sajnos mivel a közúti közlekedésben is fennakadások vannak, a vonatpótló buszok sem tudnak rendesen járni.

Emiatt azt tanácsolják mindenkinek, hogy tájékozódjon a MÁV és a Volán oldalain, hogy járnak-e azok a járatok, amelyekkel közlekedni akarnak – hangsúlyozta Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője az InfoRádióban, aki szerint bár Ausztriában is óriási fennakadások vannak, abba az irányba jelenleg elindulnak a vonatok.

Kezdőlap    Belföld    Eddig 16 busz szenvedett balesetet a hó miatt, akadozik a vonatforgalom is Nyugat-Magyarországon

máv

volán

havazás

váczi viktor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mukics Dániel: a katasztrófavédelem egyelőre bírja az iramot nyugaton, de ne terheljük feleslegesen!

Mukics Dániel: a katasztrófavédelem egyelőre bírja az iramot nyugaton, de ne terheljük feleslegesen!
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban elmondta, ha a helyzet úgy kívánja, akkor át tudnak vezényelni tűzoltókat a nyugati vármegyékbe, de erre eddig nem volt szükség. Az azokon a területeken élőknek, ahol riasztás van érvényben, azt javasolja, hogy kétszer is gondolják meg az elindulást otthonról.
 

Eddig 16 busz szenvedett balesetet a hó miatt, akadozik a vonatforgalom is Nyugat-Magyarországon

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

Brutális a hóhelyzet Ausztriában, a magyar vonatokat és autósokat is érinti

Leállt a nagy európai reptér a bekeményítő téli időjárás miatt

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra nyitva a látogatók előtt Pécs ékköve, a Palatinus Grand Hotel

Újra nyitva a látogatók előtt Pécs ékköve, a Palatinus Grand Hotel

Teljes körű, több éven át tartó értékmentő felújítást és átalakítást követően 2025 decemberében megnyitotta kapuit a pécsi belváros ikonikus szállodája, a Palatinus Grand Hotel, amely egyelőre próbaüzemben működik. A nagyberuházás célja az volt, hogy az épület történeti és építészeti értékeit megőrizve, ugyanakkor a mai kor műszaki, funkcionális és turisztikai elvárásaihoz igazodva újuljon meg a hotel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót

Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót

A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police search at Royal Lodge continues for second day as Andrew released under investigation

Police search at Royal Lodge continues for second day as Andrew released under investigation

The former prince was arrested on suspicion of misconduct in public office and was pictured returning to Sandringham Estate on Thursday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 13:42
Hivatalos: megvan, ki a Tisza párt miniszterelnök-jelöltje
2026. február 20. 13:34
Hatástalanították a robbanóeszközöket Budán – fotók
×
×