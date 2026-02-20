ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök az 56. Világgazdasági Fórumnak otthont adó davosi kongresszusi központban 2026. január 21-én, a tanácskozás harmadik napján. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szellemeMTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Az űrlényekről kérdezték Donald Trumpot, aki nyilvánosságra hozhatja az ufóaktákat

Infostart

Egy riporter annak apropóján kérdezett rá az elnöknél a dologra, hogy Barack Obama korábbi elnök egy podcastban beszélt az idegenekről.

A Béketanács első ülése után az Air Force One fedélzetén sajtótájékoztatót tartott Donald Trump amerikai elnök: egy riporter arról kérdezte, mit szól ahhoz, hogy Barack Obama volt amerikai elnök azt mondta, hogy szerinte vannak űrlények – írja a Portfolio.

Az újságíró arról érdeklődött az elnöknél, hogy látott-e bizonyítékot arra, hogy idegenek jártak a bolygónkon. Donald Trump viszont elődjére reflektálva azt mondta: „Bizalmas információkat adott ki, amit nem lett volna szabad”.

Barack Obama múlt héten válaszolta egy podcastban arra a kérdésre, hogy igaziak-e a földönkívüliek, hogy „igaziak, de én nem láttam őket”. A volt elnök arról is beszélt, hogy az 51-es körzetben nem tartanak ufókat, nincs ott „semmilyen földalatti létesítmény, hacsak nincs egy hatalmas összeesküvés, amit még az Egyesült Államok elnöke elől is eltitkoltak”. Később kijelentette: nem látott bizonyítékot a Föld és az idegenek közötti kapcsolatfelvételre, de szerinte statisztikailag akkora a világegyetem, hogy kizárt, hogy ne éljen még valahol valami.

Donald Trump azzal vádolta elődjét, hogy minősített információkat hozott nyilvánosságra, ő maga pedig nem tudja, hogy a földönkívüliek valódiak-e. Mint mondta, talán kihúzhatja a bajból Barack Obamát, ha feloldja az ufóakták titkosítását.

