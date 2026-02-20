Hatalmas tűz Budapesten – videó

Mukics Dániel: a katasztrófavédelem egyelőre bírja az iramot nyugaton, de ne terheljük feleslegesen!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban elmondta, ha a helyzet úgy kívánja, akkor át tudnak vezényelni tűzoltókat a nyugati vármegyékbe, de erre eddig nem volt szükség. Az azokon a területeken élőknek, ahol riasztás van érvényben, azt javasolja, hogy kétszer is gondolják meg az elindulást otthonról.