Hatalmas tűz Budapesten – videó

Tűz keletkezett egy százötven négyzetméteres autószerelő-műhelyben csütörtök este Csepelen, Budapest huszonegyedik kerületében, az Öntöde utcában.
A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor az épület teljes terjedelmében égett – olvasható a katasztrófavédelem közösségi oldalán.
A tűzoltók légzésvédelem használata mellett hat vízsugárral előbb megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet.
Az oltási munkálatokkal párhuzamosan a műhelyből hét gázpalackot kivittek.
A szomszédos lakóépületet száztíz ember hagyta el, számukra melegedőbuszt biztosítottak.