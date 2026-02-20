ARÉNA - PODCASTOK
Tűzoltóautó a garázs előtt.
Nyitókép: Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle

Hatalmas tűz Budapesten – videó

Infostart

Csepelen tűz keletkezett egy százötven négyzetméteres autószerelő-műhelyben, az oltás idejére 110 személy melegedőbuszba kényszerült, lakásukat el kellett hagyniuk.

Tűz keletkezett egy százötven négyzetméteres autószerelő-műhelyben csütörtök este Csepelen, Budapest huszonegyedik kerületében, az Öntöde utcában.

A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor az épület teljes terjedelmében égett – olvasható a katasztrófavédelem közösségi oldalán.

A tűzoltók légzésvédelem használata mellett hat vízsugárral előbb megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet.

Az oltási munkálatokkal párhuzamosan a műhelyből hét gázpalackot kivittek.

A szomszédos lakóépületet száztíz ember hagyta el, számukra melegedőbuszt biztosítottak.

Kezdőlap    Belföld    Hatalmas tűz Budapesten – videó

tűz

katasztrófavédelem

csepel

