Felvették videóra, ahogy pirosban letörte a sorompót az autó

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy figyelmetlen sofőr ellen, aki - a vád szerint - a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott és letörte a csukódó sorompót – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a 22 éves külföldi férfi 2025 szeptemberében egy Sopron környéki településen közlekedett járműszerelvényével.

Figyelmetlensége miatt nem vette észre, hogy a fénysorompó piros jelzést ad, és ráhajtott a sínekre. Ekkor észlelte, hogy a szemben lévő félsorompó csapórúdja elkezd lecsukódni ezért megállt, de ekkor már a mellette lévő biztosítóberendezés is elkezdett záródni, rácsukódott vezetőfülkére, és a csapórúd letört.

A férfi kiszállt a járműből, a sínről eltávolította a letört alkatrészt, majd félreállt és értesítette a hatóságot.

A vasúttársaság munkatársai a megrongált sorompót rövid időn belül megjavították. Ugyanakkor a javításig a vasúti átjáró biztonsági szintje csökkent, mind a vasúti járművek, mind a közúti forgalom számára fokozott veszélyt jelentett a vasúti átjáróban történő közlekedés.

A terhelt ellen gondatlan vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség miatt emelt vádat az ügyészség, vele szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádhatóság. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Soproni Járásbíróság fogja meghozni.

Egy térfigyelő kamera videóra rögzítette az eseményt: