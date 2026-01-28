ARÉNA - PODCASTOK
A railroad crossing with the gate closed as a freight train passes eastbound from Los Angeles through the Southern California desert at Kelso Junction located in the Mojave Desert in eastern San Bernardino County, California.
Nyitókép: Art Wager/Getty Images

Felvették videóra, ahogy pirosban letörte a sorompót az autó

Infostart

A kamionos figyelmetlen volt, nem vette észre, hogy már csukódik a sorompó, így nem állt meg időben. Viszont legalább azonnal értesítette tettéről az illetékeseket.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy figyelmetlen sofőr ellen, aki - a vád szerint - a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott és letörte a csukódó sorompót – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a 22 éves külföldi férfi 2025 szeptemberében egy Sopron környéki településen közlekedett járműszerelvényével.

Figyelmetlensége miatt nem vette észre, hogy a fénysorompó piros jelzést ad, és ráhajtott a sínekre. Ekkor észlelte, hogy a szemben lévő félsorompó csapórúdja elkezd lecsukódni ezért megállt, de ekkor már a mellette lévő biztosítóberendezés is elkezdett záródni, rácsukódott vezetőfülkére, és a csapórúd letört.

A férfi kiszállt a járműből, a sínről eltávolította a letört alkatrészt, majd félreállt és értesítette a hatóságot.

A vasúttársaság munkatársai a megrongált sorompót rövid időn belül megjavították. Ugyanakkor a javításig a vasúti átjáró biztonsági szintje csökkent, mind a vasúti járművek, mind a közúti forgalom számára fokozott veszélyt jelentett a vasúti átjáróban történő közlekedés.

A terhelt ellen gondatlan vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség miatt emelt vádat az ügyészség, vele szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádhatóság. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Soproni Járásbíróság fogja meghozni.

Egy térfigyelő kamera videóra rögzítette az eseményt:

