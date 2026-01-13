Sorban gyújtotta fel az autókat egy férfi

Felgyújtotta rokonai autóit egy szentpéterúri férfi, aki ellen vádat emeltek a bűncselekmény elkövetése miatt – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Németh Eszter beszámolója szerint a 21 éves férfi a rokonaival kialakult haragos viszonya miatt tavaly júniusban egy szentpéterúri ingatlan udvarán felgyújtott három leállított személygépkocsit. Az egyikről a tűz átterjedt egy ott parkoló negyedik autóra is, így mind a négy jármű teljesen kiégett, a kár több mint 1,4 millió forint.

A férfi ellen rongálás miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség, továbbá börtönbüntetés kiszabását is indítványozva.