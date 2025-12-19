ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.75
usd:
330.22
bux:
109887.63
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A young woman shoplifting (stealing) merchandise in a convenience store.
Nyitókép: RichLegg/Getty Images

Játékosztályon rejtették el a zsákmányt: kislányát is bevonta a lopásba a keszthelyi nő

Infostart

Nemcsak lopás, hanem kiskorú veszélyeztetése miatt is vádat emeltek Keszthelyen egy anya ellen, aki 11 éves lányával járt lopni - tájékoztatott a Zala Vármegyei Főügyészség.

A 41 éves keszthelyi nő tavaly novemberben 11 éves kislányával ment be az egyik keszthelyi áruházba, ahol a gyerekével együtt üdítő italokat és különböző élelmiszereket pakoltak a bevásárlókocsiba. A vádlott és lánya ezt követően az áruház játékosztályán a táskáikba rejtették a majdnem 40 ezer forint értékű árut, majd úgy távoztak, hogy csak kisebb értékű termékeket fizettek ki a pénztárban.

A nő tíz nappal később kislányával együtt ment vissza az áruházba, ahol ismét élelmiszereket pakoltak a bevásárlókocsiba, majd a játékosztályon a táskáikba raktak 32 ezer forint értékű árut. A biztonsági őr észrevette a történteket, ezért ellenőrizte a fizetés nélkül távozni szándékozó nő és a lánya táskáit, amikből előkerültek a lopott termékek.

A Keszthelyi Járási Ügyészség a vádemelésben jelezte: a nő azzal, hogy kiskorú lányát rávette a lopásban való aktív részvételre, a gyermek értelmi, szociális, érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette.

Kezdőlap    Bűnügyek    Játékosztályon rejtették el a zsákmányt: kislányát is bevonta a lopásba a keszthelyi nő

lopás

keszthely

zala megyei főügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt
A péntek hajnalba nyúló csütörtöki brüsszeli EU-csúcsot követően a miniszterelnök némi alvás után állt az újságírók hadának rendelkezésére. Beszámolt róla, az EU-csúcs haditanács volt, a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. Beszélt a belgák harcáról, egy nagy nyugat-európai tévhitről a hétköznapi emberek fejében, és arról, hogy az uniós országok hogyan adnak hitelt Ukrajnának – az európai emberek fizetni fognak, a miniszterelnök szerint ez a téma elemi erővel fog feltörni Nyugat-Európában. A miniszterelnök szerint ugyanazon a rendkívül veszélyes pályán vagyunk, mint annak idején az I. világháború előtt. Szerinte a végóráit éljük az Európai Uniónak, Ukrajna pedig egy stratégiai vereségben van.
 

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Orosz hírszerzés: Európa más célt tűzött ki

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Csehország a jövő évben is részt vesz a szlovák légtér védelmében. Erről Jaromír Zůna új cseh védelmi miniszter és szlovák kollégája, Robert Kaliňák csütörtöki telefonos egyeztetésükön állapodott meg.
VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi lesz a kidobott ruhákkal? – Új szabályok és kihívások Európában

Mi lesz a kidobott ruhákkal? – Új szabályok és kihívások Európában

2025 januárjától kötelező szelektíven gyűjteni a textilhulladékot az Európai Unióban. Már csak az a nagy kérdés, mi is lesz ezzel a hulladékkal. Sorra jelentenek ugyanis fizetésképtelenséget a textilhulladék-begyűjtéssel és -feldolgozással foglalkozó európai vállalatok, miközben a valamilyen szinten a működésüket finanszírozni hivatott kiterjesztett gyártói felelősség rendszert éppen csak elfogadta az Európai Parlament.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt sokan elhibázzák: a hazai sztárkertész elárulta, ezek lesznek a 2026-os kertek nagy nyertesei

Ezt sokan elhibázzák: a hazai sztárkertész elárulta, ezek lesznek a 2026-os kertek nagy nyertesei

Mely kerti növények bizonyultak a 2025-ös év nagy nyerteseinek? Ilyen aszályos években mit érdemes egyáltalán ültetni, és milyen új trendek rajzolódnak ki?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin says Kyiv 'refusing to end this conflict'

EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin says Kyiv 'refusing to end this conflict'

European leaders reached the deal after failing to agree on using frozen Russian assets valued at €210bn.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 09:34
Hogy vitte rá a lélek, hogy gyerekektől ilyet kérjen?
2025. december 19. 08:49
Itt a szezonja a szaloncukor... lopásának is
×
×
×
×