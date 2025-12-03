ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebbok/Zugló

Lakásfoglaló bandára csaptak le a rendőrök Zuglóban

Infostart

A zuglói rendőrség összehangolt akciót tartott a Cserei utcában, ahol több személyt előállítottak kábítószer-fogyasztás gyanúja, hat betolakodó ellen pedig eljárás indult jogtalan lakásfoglalás miatt.

November 26-án a Zuglói Rendőrkapitányság bűnügyi és rendészeti állománya összehangolt akciót hajtott végre a Cserei utca egyik legkritikusabbnak ítélt épületében. A razzia során több személyt előállítottak, köztük kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt - olvasható Zugló Facebook-oldalán.

Az akció hátterében a lakossági panaszok állnak: a környék állapotáról és a bűnügyi problémákról rendszeresen érkeznek jelzések az önkormányzathoz. A ház egy része hivatalosan lakatlannak számít, a lakások le vannak zárva, ennek ellenére többen önkényesen beköltöztek.

A helyszínen a Polgármesteri Hivatal munkatársa is jelen volt, aki igazolta a jogtalan tartózkodást. A rendőrségi ellenőrzés során három főnél felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja, őket mintavételre előállították, két körözött személyt elfogtak.

Hat fő ellen indult eljárás jogtalan lakásfoglalás miatt, közülük két személyt őrizetbe vettek.

Mivel nem ez az első eset, hogy az illegális lakásfoglalók miatt intézkedni kellett, a rendőrség jelezte, hogy a jövőben rendszeres ellenőrzéseket tartanak az érintett ingatlanban.

razzia

zugló

lakásfoglalás

24 ÓRA
