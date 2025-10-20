Horribilis mennyiségű feketecigiért vállalt felelősséget a családfő

A közlemény alapján a pénzügyőrök Nyíregyházán ellenőrizték a gépkocsit, amelyben a szülők és gyermekük utazott: a csomagtartóban lévő két sötét sporttáskából 3550 doboz, magyar zárjegy nélküli cigaretta került elő.

A 49 éves családfő azt mondta, hogy a dohánytermék a sajátja, de többet nem kívánt hozzáfűzni.

A pénzügyőrök átvizsgálták a férfi házát, a garázst és a melléképületeket, és a helyiségekből újabb dobozok kerültek elő: a szobákban, a garázsban és a pincében összesen 7725 doboz, különféle márkájú cigarettát találtak.

A járőrök összesen 11 275 doboz, csaknem 30 millió forint értékű dohányterméket foglaltak le, majd jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.

Az elkövető több mint 40 millió forint bírságra is számíthat - áll a közleményben.