2025. október 4. szombat
Details with the red and blue lights siren on top of a police car
Nyitókép: CatEyePerspective/Getty Images

Nem volt elég ittasan karambolozni, biciklit is lopott

Infostart

A Pápa környéki férfi a balesetet követő intézkedés után gyalog indult tovább, de úgy tűnik, az nem volt elég gyors neki.

A járőrök szeptember 29-én este állítottak elő egy 41 éves Pápa környéki férfit, aki ittasan ült volán mögé és egy parkoló autónak ütközött. Az intézkedés után szabadon bocsátották – írja beszámolójában a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi azonban nem tanult a történtekből: gyalog indult hazafelé, és útközben Mezőlakon ellopott egy lezáratlanul hagyott kerékpárt.

Az adatgyűjtés során a rendőrök azonosították a tolvajt, és felismerték benne az előző éjszaka ittas járművezetés miatt előállított sofőrt. A rendőrök kutatást tartottak nála, és megtalálták, majd lefoglalták az elvitt biciklit.

Immár nemcsak ittas járművezetés, hanem lopás miatt is eljárás indult ellene a Pápai Rendőrkapitányságon.

rendőrség

pápa

karambol

ittas vezetés

biciklitolvaj

