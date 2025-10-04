Nem volt elég ittasan karambolozni, biciklit is lopott

A járőrök szeptember 29-én este állítottak elő egy 41 éves Pápa környéki férfit, aki ittasan ült volán mögé és egy parkoló autónak ütközött. Az intézkedés után szabadon bocsátották – írja beszámolójában a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi azonban nem tanult a történtekből: gyalog indult hazafelé, és útközben Mezőlakon ellopott egy lezáratlanul hagyott kerékpárt.

Az adatgyűjtés során a rendőrök azonosították a tolvajt, és felismerték benne az előző éjszaka ittas járművezetés miatt előállított sofőrt. A rendőrök kutatást tartottak nála, és megtalálták, majd lefoglalták az elvitt biciklit.

Immár nemcsak ittas járművezetés, hanem lopás miatt is eljárás indult ellene a Pápai Rendőrkapitányságon.