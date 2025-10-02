ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 2. csütörtök
Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Börtönbe vezet az iskolai pizsamaparti borzalmas históriája

Infostart

A katolikus általános iskolában tanító tanár ottalvós bulit szervezett a diákoknak, és úgy intézte, hogy kettesben maradhasson „kiszemeltjével”.

Jogerősen börtönbüntetésre ítélte és a foglalkozásától véglegesen eltiltotta a Keszthelyi Járásbíróság azt a férfit, aki a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő Laky Demeter Római Katolikus Általános Iskola pedagógusaként szexuálisan akart közeledni egy 15 éves fiúhoz – írja a hvg.hu.

Vándor Virág, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője elmondta, a vádlott 2019 szeptemberétől tanárként dolgozott az iskolában. Munkája során tanítványaival bizalmas kapcsolatot igyekezett kialakítani, kirándulásokat, mozilátogatást szervezett, amin közösen vettek részt.

2024 végén a férfi „megkülönböztetett figyelemmel fordult” az akkor 15 éves fiú felé, vonzalmát szavakkal és ölelésekkel is kimutatta.

2025 februárjában a tanár pizsamapartit szervezett az iskola 8. osztályos tanulóinak, a gyerekek a tornateremben ágyaztak meg maguknak. A vádlott úgy intézte, hogy a fiúval egy külön helyiségben feküdjenek le aludni, majd az éjszaka folyamán szexuálisan is közeledett hozzá, de ellenállásba ütközött.

A Keszthelyi Járásbíróság szerdán tartott előkészítő ülést az ügyben, amelyen a történteket beismerő, a tárgyaláshoz való jogáról lemondó vádlottat az ügyészi indítvánnyal megegyezően ítélte el.

A 14. életévét már igen, de a 18. életévét még be nem töltött személlyel fennálló „hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve, szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális visszaélés”, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt két év tíz hónap börtönbüntetést szabott ki a férfira.

A bíróság ezen kívül azonnali hatállyal eltiltotta a férfit minden olyan foglalkozástól, illetve egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állhatna.

A vádlott és védője, valamint az ügyész is tudomásul vette az ítéletet, így az jogerős, a férfi nem bocsátható feltételesen szabadlábra.

Korábbi közlések szerint az eset a Reziben működő, tavaly szeptemberben egyházi fenntartásba került általános iskolában történt, ahol az érintett fiú és szüleinek meghallgatása után az intézmény tett rendőrségi feljelentést. A fenntartó Veszprémi Főegyházmegye közleményt is adott ki, amelyben elítélt minden, gyermekek ellen elkövetett hasonló tettet, továbbá minden szükséges segítséget felajánlott az érintetteknek.

Börtönbe vezet az iskolai pizsamaparti borzalmas históriája

