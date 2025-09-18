ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Nyitókép: Pixabay

Családi tragédia Simontornyán: a bátyja miatt halt meg az újszülött

Infostart

A helyi lakosok beszámolója szerint a nagyobbik testvér ráesett a csecsemőre, és ennek következtében tört el a nyaka.

Véletlenül eltörték egy egyhetes csecsemő nyakát Simontornyán. A tragikus kimenetelű baleset helyszínére több mentőautó mellett mentőhelikopter is érkezett, de a kisbaba életét már nem tudták megmenteni – írja a teol.hu.

A portál úgy értesült, hogy a csecsemő nyakát a nagyobbik, iskoláskorú bátyja törte el, de nem szándékosan. Azt egyelőre nem tudni, pontosan hogyan történt a baleset, a rendőrség csak annyit közölt, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet.

A rendőrök a kisbaba édesapját és édesanyát is kihallgatták. „Láttam, ahogy a helikopter leereszkedik, rengeteg mentős volt itt, a rendőrök pedig órákig bent voltak a házban” – nyilatkozta a portálnak az egyik szemtanú. Egy másik helyi lakos pedig arról számolt be, hogy a tragédia óta nem látták a családot, elmondása szerint a történtek nagyon megrázták a szülőket.

A Blikk helyszíni tudósítása szerint a község lakosai közül többen is úgy tudják, hogy a nagyobbik testvér ráesett a kicsire, és ennek következtében tört el a nyaka.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a haláleset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják, szakértők bevonásával. A nyomozásról további információt nem közöltek.

Volt már hasonló eset nemrég a környéken

Tolna vármegyében rövid időn belül másodszor történt hasonló tragédia: augusztus 20-án Nagydorogon holtan találtak rá egy kéthetes csecsemőre. Az orvosszakértői vélemény megállapította, hogy az újszülött halálát idegenkezűség okozta.

A tanúk kihallgatása során kiderült, hogy többen látták, ahogy az édesanya a kukoricás felé tart a babával, ahol végül megtalálták az újszülött holttestét. Az anya azt mondta a vallomásában, hogy a gyermekét tolta babakocsiban, amikor egyszer csak rosszul lett, és elájult. Amikor pedig magához tért, a csecsemőnek már nem volt nyoma. A rendőrség tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsította meg a nőt.

