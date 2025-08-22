ARÉNA
Nyitókép: police.hu

Drámai részletek az anyától a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében

Infostart

Egy két hetes csecsemőt keresett eltűntként a rendőrség, holtan találták meg egy kukoricás mellett.

Mint ismert, a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. A rendőrség pénteken ismertette a nyomozás állását.

Szabó Zoltán rendőr ezredes, bűnügyi főkapitány-helyettes elmondta: augusztus 20-án délelőtt tíz óra magasságában kaptak bejelentést egy nagydorogi 25 éves asszonytól, hogy miközben babakocsiban tolta gyermekét Nagydorog külterületén, rosszul lett, elesett és eszméletét vesztette. Miután magához tért, azt tapasztalta, hogy az akkor kéthetes csecsemő eltűnt a babakocsiból, és hiába kereste a környéken. Hazament és hívta a rendőröket.

A bejelentés után rögtön elkezdődött a nyomozás, a rendőrök kutatómentők segítségét is igénybe vették, és délután fél négy magasságában a település külterületén egy földes úton megtalálták a csecsemő holttestét.

Korcsmár Péter rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjének közlése szerint megállapították, hogy az eltűnt kisfiúról van szó, és hogy a halálát idegenkezűség okozta. Ezt követően az eljárást tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettére minősítették át.

Az elmúlt közel két napban lefolytatott adatgyűjtések, kihallgatások és lefoglalások (digitális adatokat is lefoglaltak) során arra jutottak, hogy a 25 éves anyával szemben a fent említett minősített emberölés bűntett megalapozott gyanúját közölték, gyanúsítottként hallgatták ki, és csütörtökön kezdeményezték a letartóztatását.

A nyomozás során még vizsgálják, hogy a bűncselekménnyel mások is összefüggésbe hozhatók-e.

