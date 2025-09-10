ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Újabb késes támadás egy francia iskolában

Infostart / MTI

Késsel megsebesítettek egy tanárt és egy diákot a dél-franciaországi Antibes városban szerdán, a támadót elfogták - közölte a helyi rendőrség.

A tájékoztatás szerint a súlyos incidens a város kertészeti szakiskolájában játszódott le.

"A támadót elfogták, nem jelent többé veszélyt" - ismertették a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy az oktatási intézmény egy volt diákjáról van szó.

Jean Leonetti polgármester a Nice Matin című regionális lapnak elmondta, hogy a támadót az iskola igazgatójának beavatkozása után sikerült "ellenőrzés alá vonni".

A helyi sajtó a rendőrségtől úgy értesült, hogy egy 16 éves diák és egy 52 éves tanárnő az áldozat, az oktató súlyosan megsebesült, de nincs életveszélyben.

franciaország

kés

antibes

