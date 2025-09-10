Újabb késes támadás egy francia iskolában

A tájékoztatás szerint a súlyos incidens a város kertészeti szakiskolájában játszódott le.

"A támadót elfogták, nem jelent többé veszélyt" - ismertették a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy az oktatási intézmény egy volt diákjáról van szó.

ALERTE - Attaque au couteau dans un lycée à #Antibes, dans les Alpes-Maritimes.

Un enseignant et un élève ont été blessés.

L'assaillant vêtu d'une tenue militaire, un ancien élève de 18 ans, a été interpellé après s'être retranché dans le bureau du proviseur. Il est… pic.twitter.com/VrHwuba3hm — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 10, 2025

Jean Leonetti polgármester a Nice Matin című regionális lapnak elmondta, hogy a támadót az iskola igazgatójának beavatkozása után sikerült "ellenőrzés alá vonni".

A helyi sajtó a rendőrségtől úgy értesült, hogy egy 16 éves diák és egy 52 éves tanárnő az áldozat, az oktató súlyosan megsebesült, de nincs életveszélyben.