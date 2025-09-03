Megöltem mindenkit, gyertek gyorsan – drámai események Nógrádban

A vád szerint a férfi 2024. november 14-én 20 óra 27 perckor ittasan felhívta a mobiltelefonjáról a 112-es hívószámú hívásfogadó (segélyhívó) központot, és közölte, hogy „Megöltem mindenkit, gyertek gyorsan, van tíz percetek! Vagy elvisztek, vagy itt mindenki halott, mert már a fele meghalt! Sziasztok! Van telefonszám, van minden. Jó éjt!”

A fenyegetést a rendőrség komolyan vette, a betelefonáló férfit azonosították, felkutatták és előállították.

Az elkövetéskor a férfi ittas volt. Az önhibából eredő ittasság nem menti az elkövetőt, hiszen az alkohol hatása közismert, ezért aki szeszes italt fogyaszt, számolnia kell azzal, hogy lerészegedhet, így tettéért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, sőt, az ittas elkövetés súlyosító körülménynek számít.

"Aki abból a célból, hogy a rendőrséget arra kényszerítse, hogy valamit tegyen, erőszakos bűncselekményt követ el, megvalósítja a terrorcselekmény bűntettét. Ha ilyen cselekménnyel fenyegetőzik, a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettét követi el" – hangsúlyozták az esetről beszámoló közleményben.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség a férfivel szemben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt emelt vádat. Abban az esetben, ha a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség a fenyegetővel szemben 2 év, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett mértékes indítványt.

Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.