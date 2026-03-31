2026. március 31. kedd
Gálvölgyi János Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, humorista otthonában.MTVA/Gyűjtemény: Keleti Éva
Nyitókép: MTVA/Gyűjtemény: Keleti Éva

Négy mentős került bajba Gálvölgyi János esete miatt

Fordulat állt be Gálvölgyi János három évvel ezelőtti rosszullétének ügyében: az ügyészség felülvizsgálata után négy embert – köztük egy mentésirányítót és egy diszpécsert – gyanúsítottak meg foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel. A színművész 2023 májusában közel egy órát várt hiába a mentőre, mielőtt családja saját autóval kórházba szállította.

Az RTL Híradó beszámolója szerint a nyomozás során megállapították, hogy a segélyhívások kezelésekor több szakmai hiba is történt. Gálvölgyi János 2023. május 10-én lett rosszul budapesti otthonában, légzési nehézségekre panaszkodott. Családja először 9 óra 40 perckor kérte a mentők segítségét, majd 10 óra 30 perckor ismét telefonáltak, ám a mentőautót ekkor még mindig nem indították el.

A második hívás során a diszpécser – a sértett lányának feldúlt hangvétele miatt – bontotta a vonalat.

Az Országos Mentőszolgálat belső vizsgálata korábban már kimutatta, hogy a mentésirányító hibásan mérte fel a helyzet súlyosságát, és az esetet nem életveszélyes kategóriába sorolta. Bár a rendőrség első körben megszüntette az eljárást, az ügyészség elrendelte a gyanúsítottak kihallgatását.

A gyanúsítások ellen az érintettek közül ketten panasszal éltek. Gálvölgyi János a késlekedés miatt végül hetekig feküdt az intenzív osztályon, mire állapota stabilizálódott. Az ügyben a büntetőeljárás jelenleg is zajlik.

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat
Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
