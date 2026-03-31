Négy mentős került bajba Gálvölgyi János esete miatt

Az RTL Híradó beszámolója szerint a nyomozás során megállapították, hogy a segélyhívások kezelésekor több szakmai hiba is történt. Gálvölgyi János 2023. május 10-én lett rosszul budapesti otthonában, légzési nehézségekre panaszkodott. Családja először 9 óra 40 perckor kérte a mentők segítségét, majd 10 óra 30 perckor ismét telefonáltak, ám a mentőautót ekkor még mindig nem indították el.

A második hívás során a diszpécser – a sértett lányának feldúlt hangvétele miatt – bontotta a vonalat.

Az Országos Mentőszolgálat belső vizsgálata korábban már kimutatta, hogy a mentésirányító hibásan mérte fel a helyzet súlyosságát, és az esetet nem életveszélyes kategóriába sorolta. Bár a rendőrség első körben megszüntette az eljárást, az ügyészség elrendelte a gyanúsítottak kihallgatását.

A gyanúsítások ellen az érintettek közül ketten panasszal éltek. Gálvölgyi János a késlekedés miatt végül hetekig feküdt az intenzív osztályon, mire állapota stabilizálódott. Az ügyben a büntetőeljárás jelenleg is zajlik.