Az 58 éves amerikai sztár immár hetedszer bújik a szuperügynök, Ethan Hunt bőrébe.

Tom Cruise amerikai színész (k) és Christopher McQuarrie amerikai rendező (j) a Mission Impossible – Lybra című film forgatásán Rómában 2020. október 9-én. MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci

Most vették fel a római jeleneteket, melyeket eredetileg márciusra terveztek, de a járvány miatt ez lehetetlenné vált. Ebben az epizódban is sok remek járgányba ül bele Hunt, de talán ez a Fiat 500-as, a régi "fordítva nyíló" ajtókkal a legcsodásabb, láthatóan Cruise is élvezte az időutazást. Tom Cruise amerikai (b) és Hayley Atwell brit színész a Mission Impossible – Lybra című film forgatásán Rómában 2020. október 9-én. MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci

A film premierje a tervek szerint jövő november 19-én lesz.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci