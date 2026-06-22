Új vezető dolgozik a CIB-bank élén

Simák Pált a csoport milánói központjában új, nemzetközi szerepkörre nevezték ki, az Intesa Sanpaolo nemzetközi banki divízió vezetőjének közvetlen irányítása alatt az úgynevezett Next Gen Acquisition Machine, azaz a Következő generációs ügyfélszerzési platform programot fogja irányítani.

A bank élén Fuzio feladata közé tartozik a csoport négyéves stratégiai tervének megvalósítása, a fenntartható növekedés ösztönzése és a CIB piaci pozícióinak erősítése.

Luigi Fuzio az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia éléről érkezett, ahol az elmúlt három évben vezérigazgatóként dolgozott – írta a hvg.hu. 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz a Nemzetközi Banki Divízió lakossági és vagyonkezelési üzletágának vezetőjeként, ahol a csoport bankjainak tevékenységét felügyelte, és közvetlen tapasztalatot szerzett a kulcsfontosságú piacokról, köztük Magyarországról is. Korábban jelentős európai banki és biztosítótársaságoknál töltött be felső vezetői pozíciókat.