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A CIB Bank Zrt. központja a fővárosban, a II. kerületi Medve utcában 2013. május 16-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Új vezető dolgozik a CIB-bank élén

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Munkába állt június 16-án a CIB Bank új vezérigazgatója Luigi Fuzio, aki a márciusban leköszönt vezető, Simák Pál helyére érkezett.

Simák Pált a csoport milánói központjában új, nemzetközi szerepkörre nevezték ki, az Intesa Sanpaolo nemzetközi banki divízió vezetőjének közvetlen irányítása alatt az úgynevezett Next Gen Acquisition Machine, azaz a Következő generációs ügyfélszerzési platform programot fogja irányítani.

A bank élén Fuzio feladata közé tartozik a csoport négyéves stratégiai tervének megvalósítása, a fenntartható növekedés ösztönzése és a CIB piaci pozícióinak erősítése.

Luigi Fuzio az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia éléről érkezett, ahol az elmúlt három évben vezérigazgatóként dolgozott – írta a hvg.hu. 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz a Nemzetközi Banki Divízió lakossági és vagyonkezelési üzletágának vezetőjeként, ahol a csoport bankjainak tevékenységét felügyelte, és közvetlen tapasztalatot szerzett a kulcsfontosságú piacokról, köztük Magyarországról is. Korábban jelentős európai banki és biztosítótársaságoknál töltött be felső vezetői pozíciókat.

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