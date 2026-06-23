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A belga Romelu Lukaku (a földön, b) szabálytalankodik Alireza Beiranvand iráni kapussal (j2) szemben a 2026-os labdarúgó-világbajnokság G csoportja második fordulójának Belgium-Irán mérkõzésén az inglewoodi SoFi Stadionban 2026. június 21-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jayne Kamin-Oncea

Udvarias irániak: „Köszönjük, Los Angeles!”

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A belgák elleni döntetlen után az iráni válogatott küldöttsége egy kézzel írott üzenetet hagyott az öltözőben.

„Az évezredekkel ezelőtti ősi Perzsiától a mai civilizált Iránig Irán szelleme él és rendíthetetlen marad” – olvasható az üzenetben, amelyet az Iráni Labdarúgó Szövetség (FFIRI) tett közzé. – „Büszkén érkeztünk Los Angelesbe, becsülettel játszottunk, és méltósággal távozunk”.

Ugyancsak olvasható benne: „Köszönjük, Los Angeles, a vendégszeretetet. És köszönjük minden iráninak, aki szívét, hangját és lelkét Iránért adta az eddigi 180 perc alatt. Béke, tisztelet és barátság uralkodjon minden nemzet között.”

Az üzenet utalt egy minabi lányiskola elleni támadásra is, ahol februárban legalább 168 ember halt meg.

Irán a Los Angeleshez közeli Inglewoodban játszotta nyitómérkőzését – 2–2-es döntetlent Új-Zélanddal –, majd a belgák elleni találkozót is. A harmadik csoportmérkőzésére június 27-én Seattle-ben kerül sor, Egyiptom ellen.

Az Egyesült Államok és Izrael elleni háború miatt a küldöttség több tagjától megtagadták az Egyesült Államokba való belépési vízumot, mígnem az FFIRI felszólította a FIFA-t, hogy „tartsa fenn a semlegesség, a tisztesség és a megállapított szabályok elveit”

Irán, bár mind a három csoportmérkőzését az Egyesült Államokban játssza és a bázisát a torna alattra Arizonába tervezte, kénytelen volt a mexikói Tijuanába költözni. Az Egyesült Államokba beutazása a lehető legrövidebb lehet csak, s feltételekhez kötött.

Egy nappal a mérkőzésük előtt repülhetnek az Egyesült Államokba, és a mérkőzés napján el kell hagyniuk az országot. Amir Galenoej szövetségi kapitány azt nyilatkozta az Új-Zélanddal vívott mérkőzés után, hogy ők a torna „leginkább elnyomott” csapata.

Andrew Giuliani, a Fehér Ház a világbajnoksággal foglalkozó munkacsoportjának ügyvezető igazgatója azt állítja, „megbeszélések folynak” Iránnak az Egyiptom elleni mérkőzésére utazásáról és a tartózkodás időtartamáról, elképzelhető valamiféle enyhítés.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Udvarias irániak: „Köszönjük, Los Angeles!”

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