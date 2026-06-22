ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.27
usd:
308.21
bux:
139495.62
2026. június 22. hétfő Paulina
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyakó Júlia Mari szerepében Székely Rozália Kálvária Lakópark címû darabjának fotóspróbáján a budapesti Trafó Kortárs Mûvészetek Házában 2018. május 25-én. A darabot Székely Rozália rendezésében május 26-án mutatják be.
Nyitókép: MTI Fotó: Mónus Márton

Elhunyt Nyakó Júlia színésznő

Infostart / MTI

Életének 64. évében szombaton váratlanul elhunyt Nyakó Júlia Aase-díjas színésznő – tudatta a család a Stúdió K-val, amely hétfőn tette közzé a halálhírt honlapján.

Nyakó Júlia Debrecenben született 1963. február 8-án. A debreceni Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola második osztá­lyos diákjaként Rózsa János filmrendező választotta ki készülő alkotásának főszerepére: a Vasárnapi szülők című 1980-as filmben debütált.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1980-ban három hónap után otthagyta. Fodor Tamás hívta játszani, amikor megtudta, hogy otthagyta a főiskolát.

1982 és 1987 között a Mafilm színtársulatának tagja volt. 1987-1991 között a győri Kisfaludy Színház színművésze volt, 1992-1994 között a szolnoki Szigligeti Színházban lépett fel és vendégként játszott Szabadkán is. 1994-től a kecskeméti Katona József Színház tagja volt, majd szabadúszó lett. 1997 óta a Stúdió K-val dolgozott.

A színház mellett olyan filmekben szerepelt, mint a Szörnyek évadja (1987) Jancsó Miklós rendezésében, az 1994-es Woyzeck Szász János rendezőtől, a Hamvadó cigarettavég (2001), a Friss levegő (2006), a Márió, a varázsló (2008), az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről (2017) Enyedi Ildikótól, a 2018-as Genezis és a Valan - Az angyalok völgye (2019). Olyan televíziós sorozatokban is játszott, mint a Drága örökösök vagy a Tündérkert.

Búcsúztatása időpontjáról a család később ad tájékoztatást.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Elhunyt Nyakó Júlia színésznő

gyász

színésznő

elhunyt

halálhír

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet

Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet
Az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatását, hogy az jó eséllyel akár ideiglenes is lehet – jelentette ki a miniszterelnök egy hétfő esti interjúban. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a héten kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány Budapesten kívül.
 

Magyar Péter: Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő

Megjelent a szöveg – Sulyok Tamás, a képviselők, az alkotmánybírók, a közpénz ügyében jön Alaptörvény-módosítás

Az Amnesty az államfő elmozdításának módját bírálja

Horváth Péter: ötödiktől felfelé lehetne összevonni osztályokat

Horváth Péter: ötödiktől felfelé lehetne összevonni osztályokat

Egyre kevesebb diák van, ezért területekre, régiókra, településekre lebontva meg kell vizsgálni, hogyan lehetne optimálisabban megoldani a gyermekek elhelyezését – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy egy-egy összevonást csak komoly előkészítéssel érdemes elkezdeni, figyelembe véve a speciális, hátrányos helyzetű diákok igényeit.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.23. kedd, 18:00
Apáti Ferenc
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Moszkva győzni akar, saját céljainak megvalósítását, és nem várja az ukrajnai rendezésről Anchorage-ban aláírt megállapodások teljesülését - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában. Német és francia törvényhozók az eddiginél jóval határozottabb fellépést sürgetnek az orosz árnyékflotta ellen. A képviselők szigorúbb ellenőrzéseket és az olajszankciókat kijátszó tankerek feltartóztatását követelik, miközben Moszkva már olyan ellenintézkedésekkel fenyegetőzik, mint a katonai kíséret biztosítása vagy akár a hajók aláaknázása - írja az RBC Ukraine. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghalt a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantója: rengeteg káros döntést támogatott

Meghalt a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantója: rengeteg káros döntést támogatott

ár hivatali ideje alatt az ország példátlan gazdasági fellendülést élt meg, bírálói a 2008-as gazdasági világválság egyik fő felelősének tartják.

BBC
Business Sport Travel Science
Burnham sworn in as MP after Starmer announces resignation

Burnham sworn in as MP after Starmer announces resignation

Andy Burnham has said he will stand to replace the prime minister. Later, Keir Starmer will host an event at No 10 for staff and supporters.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 22. 18:55
Gyász: meghalt Németh János
2026. június 21. 21:46
Különleges koreai kiállítás nyílt Budapesten
×
×