Hamarosan startol a világ leghosszabb, majdnem egy egész napon át tartó közvetlen repülőjárata

A Qantas ausztrál légitársaság bejelentette, hogy 2027 októberétől elindítja a világ leghosszabb nonstop kereskedelmi repülőjáratát London és Sydney között – írja a Fox Business híradása nyomán a Telex.

A tervek szerint a repülőút akár 22 órás is lehet, ám ez még mindig 4 órával rövidebb, mint a elenleg elérhető leggyorsabb, egy átszállásos járatok London és Ausztrália keleti partja között.

A jelenlegi leghosszabb táv, ahol a járatok menetrend szerint repülnek, New York és Szingapúr között található. Egy ilyen út 15 350 kilométer, és 18 óra 40 percet vesz igénybe a Singapore Airlines Airbus A350-900ULR gépeivel. A London–Sydney távon ennek a gépnek egy még tovább specializált változata, az A350-1000ULR fog majd járni, amibe a szokásos A350-esekhez képest 20 ezer literrel több kerozint lehet tankolni, és több mint 16 ezer kilométert tud megtenni.

A repülőgéppen 238 utas tud majd utazni, és a légitársaság 12 ilyen repülőt rendelt az Airbustól.

Bár a járműveket még most gyártják a vállalat franciaországi üzemében, az első járatokra már februárban elkezdődik a jegyértékesítés. A leendő pilóták, a személyzet és a karbantartók külön kiképzést kapnak. Ha a járat elég népszerűnek bizonyul, a Qantas tervei szerint következő lépésként megpróbálkoznak majd egy Sydney és New York közötti direkt járattal is.