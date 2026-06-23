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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én. Mögötte Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Közmédia, EU-pénzek, politikai reklámok, üzemanyagár – forró nap vár a parlamentre

Infostart / InfoRádió

A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról is dönthet az Országgyűlés kedden.

Hétfőn a parlament lefolytatta az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló indítványokhoz, illetve az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáit.

Előbbi előterjesztője Summer Orsolya, a Tisza képviselője, aki korábban így fogalmazott az Országgyűlésben: „A Tisza végre hazahozza azokat az uniós forrásokat, amelyeket a rendszerszintű korrupció, a transzparencia hiánya és a demokratikus intézményrendszer lebontása miatt az Orbán-kormány nem kapott meg. Ehhez azonban számos jogszabály megalkotására vagy módosítására van szükség, méghozzá záros határidőn belül. Átmeneti időszakra szóló házszabály-módosító javaslatot nyújtottam be, amiben a sürgős tárgyalások és a kivételes eljárások számának emelésére teszek javaslatot annak érdekében, hogy az uniós pénzek hazahozatalához és hatékony felhasználásához szükséges jogalkotó munkát kellő időben el tudjuk végezni.”

A parlament keddi ülése napirend előtti felszólalásokkal kezdődik reggel 9 órától, majd az Országgyűlés szavaz az előbb ismertetett előterjesztésekről.

A képviselők szavaznak az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatról, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról.

Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosításról.

Az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését.

Szintén kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek a tiszás képviselők által benyújtott, az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését.

Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-jén lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők.

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Kezdőlap    Belföld    Közmédia, EU-pénzek, politikai reklámok, üzemanyagár – forró nap vár a parlamentre

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Közmédia, EU-pénzek, politikai reklámok, üzemanyagár – forró nap vár a parlamentre
A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról is dönthet az Országgyűlés kedden.
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