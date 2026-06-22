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A zöld-foki-szigeteki kapus, Vozinha (b3) véd a 2026-os labdarúgó-világbajnokság H csoportja elsõ fordulójának Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Tündérmesét ír a Zöld-foki szigetek válogatottja

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Nem akadt még a vb-történelemben olyan újonc, aki az első két mérkőzését két korábbi világbajnok ellen vívta – és veretlen maradt! Egészen mostanáig, hiszen a Zöld-foki-szigetek csapata, a torna egyik debütánsa, döntetlent játszott előbb a spanyolokkal, majd az uruguayiakkal. A csoportszakasz utolsó fordulójában az afrikai ország válogatottja a továbbjutásért játszik a szaúdiakkal.

A Spanyolország elleni, figyelemre méltó 0-0-s döntetlent sokan még „véletlennek”, „kicsúszott eredménynek” tartották egy olyan csapat ellen, amelyben Pedri, Lamine Yamal és Rodri is játszott, és a torna egyik esélyesének számított.

Ám a tündérmese folytatódott hétfő hajnalban, a második mérkőzésen Uruguay – a világranglista 19. helyezettje – ellen. A Zöld-foki-szigetek legénysége 2–2-es döntetlent játszott, és megszerezte első világbajnoki góljait.

Ha a „Kék Cápák” június 26-án, Houstonban legyőznék a szaúdiakat, a spanyol–uruguayi rangadó kimenetelétől függetlenül csoportmásodikként jutnak tovább. Talán még döntetlennél is marad esélyük harmadikként továbbjutni, de kevesebb.

A futballsiker ráirányította a figyelmet az országra, sokan kezdték el keresni a térképen, hol fekszik a sziget, s aztán nézték hozzá a vonatkozó adatokat. Az ország egy 10 szigetből álló szigetcsoport, amelyek közül kilenc lakott. Az Atlanti-óceánban található, nagyjából 600 km-re az afrikai kontinens partjaitól, Szenegál a legközelebbi szomszédja.

A szigetet a 1400-as évek közepén genovai és portugál hajósok fedezték fel, és 1464-ig lakatlan volt, amikor a portugálok megalapították az akkori fővárost, Cidade Velhát (Óváros), a szigetet az Afrikából kivezető hajózási útvonalként és a rabszolgakereskedelem központjaként használva. A Zöld-foki-szigetek 1975-ben nyerte el függetlenségét Portugáliától.

Lakossága alig több mint 500 000 fő, így a világbajnokságon részt vevő országok közül a legkisebbek közé tartozik, Curaçao népessége kevesebb csak. Legnagyobb városa maga a főváros, Praia, amelynek becslések szerint több mint 180 000 lakosa van, ezt követi São Vicente 88 000 lakossal.

Afrika egyik legstabilabb demokráciája, gazdasága a szolgáltatásalapú iparágakra, többek között a turizmusra és a külföldi befektetésekre támaszkodik. Különlegesség, hogy az Egyesült Államokban jelentős diaszpóra él – a becslések szerint 500 000 fő, vagyis annyi, amennyi a szigetlakók lélekszáma otthon –, ezért is tűnnek szurkolói a lelátókon a torna alatt.

Az afrikai zóna kvalifikációs sorozatában a Zöld-foki-szigetek a sokkal jelentősebb futballmúlttal rendelkező Kamerunt szorította csoportjában a második helyre.

„A Függetlenség Napja és 1991. január 13. – amikor megtartották az első többpárti választásokat – a két szimbolikus dátum, amelyek egyesítették népünket” – mondta José Maria Silva, az állami protokollért felelős országos igazgató a csapat kijutása után. „A világbajnoki kijutás nemzetünk harmadik meghatározó pillanatának tekinthető.”

A Blue Sharks, azaz Kék Cápák néven ismert csapatot számos kettős állampolgárságú játékos alkotja, köztük Stopira, aki magyar állampolgárságot kapott, a Videotonnál töltött karrierje idején. Az első két vb-mérkőzésen nem kapott játéklehetőséget,

Pedro Leitão Brito, más néven Bubista szövetségi kapitány 26 fős keretének játékosai 14 ország 25 klubját képviselik, többen születtek Rotterdamban (hatan), mint Praiában (négy). Összesen 11 a Zöld-foki-szigeteken született játékos szerepel a keretben.

Sztárjátékosuk a csapatkapitány, Ryan Mendes, aki a franciaországi Lille és az angol Nottingham Forest csapatában játszott, mielőtt az Egyesült Arab Emírségekbe majd Törökországba igazolt.

A Zöld-foki-szigeteket az amerikai kormány felhelyezte azon országok listájára, amelyek állampolgárainak 15 000 amerikai dolláros visszafizetendő óvadékot kell fizetniük az Egyesült Államokba való utazáshoz, a vízumdíjon felül. A magas költségek miatt a Zöld-foki-szigetek sztárkapusának, Vozinhának az édesanyja nem tudott elutazni a spanyolok elleni mérkőzésre.

Hakeem Jeffries, az amerikai képviselőház demokrata vezetőjének kezdeményezésére a következő napokban megkapta a vízumot, így az uruguayiak elleni találkozón már a helyszínen figyelhette a fiát.

„Az amerikai és a diaszpórabeli Zöld-foki-szigetekiek ünneplik a Kék Cápák kitartását és erejét, s a világ minden tájáról érkező futballrajongók csatlakoztak hozzájuk” – mondta Jeffries a múlt héten az Uruguay elleni mérkőzés előtt. – „Megtiszteltetés bejelenteni, hogy Vozinha édesanyjának sikerül időben vízumot szereznie ahhoz, hogy részt vehessen a vasárnapi, Uruguay elleni mérkőzésükön.”

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Tündérmesét ír a Zöld-foki szigetek válogatottja

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