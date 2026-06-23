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Nyitókép: Getty Images/ Carrastock

Két hibát is elkövetett a nő, kiesett a mozgó járműből – képek

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Nem mindennapi közlekedési balesetról számolt be a rendőrség.

Még pénteken éjfél előtt Zalaegerszegen, a Balatoni úton, a felüljárón közlekedett nagyon lassan kisteherautóval egy férfi, amikor elől ülő utasa az ablakemelő helyett az ajtónyitóra fogott rá és kiesett a járműből – olvasható a Zala vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A 35 éves nő biztonsági öve nem volt bekapcsolva. Az esés során az útpadkába ütötte a fejét, és súlyos sérülése lett. Az eset kapcsán a hatóság kiemeli: a biztonsági öv használata minden utas számára kötelező! Csak egy másodpercnyi mozdulat, egyetlen kattintás, de egy élet múlhat rajta. Aki nem köti be magát, a sorsra bízza életét – írják.

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