Vérengzés Montreal zsidó negyedében, egy rendőr is életét vesztette

A tájékoztatás szerint egy járókelő, egy rendőr és az elkövető vesztették életüket. Egy rendőrnő megsebesült.

A hatóságok szerint a bevetés még zajlik, az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nincsenek értesülések.

„Mély sajnálattal erősítjük meg egy rendőrünk halálát”

– írta a rendőrség az X-en. A hatóságok korábban egy „fegyveres és veszélyes gyanúsítottra” figyelmeztették az embereket és felszólították őket, hogy kerüljék el a Côte-des-Neige negyedet.

„Jelenleg még nem ismert az indíték” – közölte Ian Lafreniere, Québec belbiztonsági minisztere a Radio Canadának nyilatkozva.

A Zaka zsidó mentőszolgálat közölte, hogy az incidens a 18. században alakult haszid Lubavicsi Chabad mozgalom egyik központjának közelében történt, és nem zárta ki egy merénylet lehetőségét sem. A kanadai rendőrség azonban nem erősítette meg ezt eddig.

Montréal nyugati részén található lakónegyedben, ahol számos zsidó üzlet és étterem található, jelentős rendőri erők vonultak fel.

A közösségi médiában megjelent felvételeken a katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható.