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flashers of a police car
Nyitókép: Oleksandr Filon/Getty Images

Vérengzés Montreal zsidó negyedében, egy rendőr is életét vesztette

Infostart / MTI

Hárman életüket vesztették hétfőn Montréal zsidó negyedében egy lövöldözésben – közölte a kanadai rendőrség.

A tájékoztatás szerint egy járókelő, egy rendőr és az elkövető vesztették életüket. Egy rendőrnő megsebesült.

A hatóságok szerint a bevetés még zajlik, az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nincsenek értesülések.

„Mély sajnálattal erősítjük meg egy rendőrünk halálát”

– írta a rendőrség az X-en. A hatóságok korábban egy „fegyveres és veszélyes gyanúsítottra” figyelmeztették az embereket és felszólították őket, hogy kerüljék el a Côte-des-Neige negyedet.

„Jelenleg még nem ismert az indíték” – közölte Ian Lafreniere, Québec belbiztonsági minisztere a Radio Canadának nyilatkozva.

A Zaka zsidó mentőszolgálat közölte, hogy az incidens a 18. században alakult haszid Lubavicsi Chabad mozgalom egyik központjának közelében történt, és nem zárta ki egy merénylet lehetőségét sem. A kanadai rendőrség azonban nem erősítette meg ezt eddig.

Montréal nyugati részén található lakónegyedben, ahol számos zsidó üzlet és étterem található, jelentős rendőri erők vonultak fel.

A közösségi médiában megjelent felvételeken a katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható.

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Kapaszkodót talált a forint az euróval szemben

Kapaszkodót talált a forint az euróval szemben

A forint mind a dollárral mind pedig az euróval szemben gyengült hétfőn. Előbbi 352,5 felett, utóbbi 308,5 forint magasságában mozgott délután, este viszont a közös európai devizára visszaerősödött a magyar fizetőeszköz. A brit fizetőeszköz enyhén gyengült a nap folyamán, és végül 1,324 dolláron állapodott meg, miután a Starmer lemondását követő hirtelen pánikban egészen 1,318 dollárig süllyedt. A befektetők a háborús híreket is figyelik: a közvetítőként fellépő Katar és Pakisztán közleménye szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy olyan ütemtervben, amely hatvan napon belül elvezethet a végleges egyezséghez. A hír hatására a kőolaj ára hordónként 1,6 százalékkal, 79,3 dollárra csökkent. Az árak esését ugyanakkor korlátozta, hogy Donald Trump amerikai elnök a konfliktus kiújulását vetítette előre, Teherán pedig a Hormuzi-szoros lezárásával fenyegetett.

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