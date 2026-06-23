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Egy piros-fehér színre festett kémény magasodik a fák fölé
Nyitókép: Pixabay

Negyven méteres kéményre mászott egy férfi, hogy a mélybe vesse magát

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Egy rendőr lélekjelenlétének és kommunikációs készségeinek köszönhetően sikerült megmenteni egy 19 éves férfi életét Hőgyészen.

A fiatal szombat éjjel mászott fel a hőgyészi iskola udvarán álló, használaton kívüli, közel 40 méter magas kéményre, és azt mondta, hogy leugrik, ha bárki a közelébe megy. Hiába próbálták meggyőzni a barátai és a családtagjai, nem volt hajlandó lejönni.

A helyszínen a rendőrök végül egy tapasztalt kollégájuk, Hegedűs Bálint rendőr őrnagy, a Tamási Rendőrkapitányság Nyomozó Alosztály vezetőjének segítségét kérték, aki korábban krízishelyzetek kezelésére szolgáló kommunikációs technikákat sajátított el. Telefonon beszélgetett a fiúval, türelmesen meghallgatta, és hosszú perceken át próbálta megnyugtatni.

A beszélgetés végül eredményre vezetett: a fiatal elállt a szándékától, és biztonságban lemászott a kéményről. Ezt követően a mentők kórházba szállították.

Mint a rendőrségi közleményben olvasható, ez az eset ismét rámutat arra, milyen fontos szerepe van az odafigyelésnek, az empátiának és a megfelelő kommunikációnak krízishelyzetekben. Sokszor egy segítő kéz vagy egy támogató beszélgetés is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki újra reményt találjon és segítséget fogadjon el.

(A nyitókép illusztráció.)

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

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