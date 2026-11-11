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Az őrizetben lévő Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, korábbi kulturális és innovációs miniszter érkezik a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a nyomozási bíró dönt a letartóztatásáról 2026. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Helybenhagyta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egykori elnöke és a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkára letartóztatásának három hónappal, 2027. február 1-jéig történő meghosszabbítását a Kecskeméti Törvényszék a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban – közölte a törvényszék sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint a törvényszék jogerős döntésével helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírájának október 28-ai végzését, amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 26-ai indítványára született.

A másodfokú bíróság megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a kényszerintézkedés törvényi okai közül több is változatlanul fennáll.

A gyanúsítottak – Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, fideszes országgyűlési képviselő és Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkár – letartóztatását a jelenlétük biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának veszélye miatt hosszabbították meg.

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Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika

Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika
Helybenhagyta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egykori elnöke és a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkára letartóztatásának három hónappal, 2027. február 1-jéig történő meghosszabbítását a Kecskeméti Törvényszék a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban – közölte a törvényszék sajtóosztálya.
 

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