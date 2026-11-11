Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika

A tájékoztatás szerint a törvényszék jogerős döntésével helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírájának október 28-ai végzését, amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 26-ai indítványára született.

A másodfokú bíróság megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a kényszerintézkedés törvényi okai közül több is változatlanul fennáll.

A gyanúsítottak – Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, fideszes országgyűlési képviselő és Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkár – letartóztatását a jelenlétük biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának veszélye miatt hosszabbították meg.