Nem változtatott a jegybanki alapkamat 5,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa – jelentette be a jegybank. A kamatfolyosó két széle is változatlan maradt: az egynapos (O/N) betét kamata 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék. (Legutóbb augusztusban csökkentette a testület az alapkamatot, egyhangú döntéssel, 25 bázisponttal 5,50 százalékra.)

Délután Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón mutatta be a döntés hátterét. Közölte, a Monetáris Tanács a külső környezet bizonytalansága mellett is nőtt a monetáris politika mozgástere több összetevőnek köszönhetően:

Részletekbe menően ismertette: az európai gázárak bár csökkennek, az iráni konfliktus kirobbanása előtti szint fölött állnak, a gáztárolók töltöttsége Európában pedig alacsony.

Megjegyezte, az inflációs szintek a környező országában magasabbak a szükségesnél. Az ok a magas energiaárszint.

Elmondta még, Amerikában kamatemelésre lehet számítani a közeli jövőben.

Itthon az infláció a toleranciasáv alján található, innen indul most felfelé az üzemanyagárak és az árrésstopok kivezetése után. Az infláció részleteit is bemutatta:

A gazdasági növekedés számainak részleteiről szólva elmondta: 1,5 százalékos a GDP-növekedés a 3. negyedévben, az ipar és a szolgáltatások fűtötték, a mezőgazdaság hűtötte a növekedést, a kiskerforgalom pedig 4,3 százalékkal bővült.

A munkaerőpiacról is beszélt: a munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt szeptemberben, ami historikusan alacsony a térségben. A bérdinamika viszont lassul.

Kiemelte még pozitív hatásként a kormányzat erős, euró iránti elköteleződését.

Bemutatta a környező fizetőeszközök euróhoz képesti árfolyam-alakulását is.

Megerősítette, 2028-tól 2,5 százalék lesz a jegybanki inflációs cél.

Kérdések, válaszok

Felfelé vagy lefelé indul tovább a kamat? A környező országokban mintha felfelé indulnának...

A Monetáris Tanács most két eshetőséget tárgyalt, a tartást és a csökkentést. Nálunk speciális helyzet van. Nem egyhangú döntés született. Az elemzők tartásra számítottak és meg is kapták.

Lecserélik a 20 ezer forintos bankjegyeket az erdőben talált bankjegyek körüli helyzetben?

Magyarországon a bankjegycsere folyamatos, vannak, amelyek megsérülnek, ez jegybanki feladat. A jegybank már korábban is vizsgálta, hogy mi lenne egy nagy címletű bankjegycseréből, ezzel kapcsolatban már leveleztem korábban a kormányzattal. A találgatásokat nem kommentálom, a levelezés korábbi, annak tartalmával kapcsolatban nincs felhatalmazásom, hogy bármit közöljek. Olvastam ezzel kapcsolatban én is a találgatásokat.

Inflációs jelentés terén lesz-e változás?

Adatvezérelt üzemmódban vagyunk. Egyelőre a novemberi döntést lehet kommentálni, a decemberit nem. Az energiaárak változásában, valamint a 2027-es költségvetési tervezet tekintetében kellemes helyzet van, kibővült a Monetáris Tanács mozgástere, decemberben térünk erre vissza. A piactól mindenesetre tájékoztatást várunk, a következő 3 hétben 3 minősítés jön.

Árrésstop: mekkora hatása lesz, mikorra várják az eltörlést?

Abból indulunk ki, ami már el van fogadva. Várjuk a pontos, elfogadott szöveget. Idén májusban már jeleztem, hogy az árrésstopnak érdemi, komoly hatása már nem lesz, megerősítem ezt az álláspontomat, de várjunk, van, amikor a piac emocionálisan értékel.

Mire számítanak a hitelminősítőktől?

Számos megbeszélést folytattunk a Moody's-zal és az S&P-vel, eddig is kaptunk hitelminősítői dicséretet. A Fitch majd később érkezik. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a következő minősítések nyilvánosak lesznek a következő kamatdöntő ülésig, amely december 15-én lesz.