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Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke beszédet mond a 61. Közgazdász-vándorgyûlés nyitónapján, a gazdaságpolitikai kerekasztal-beszélgetésen Egerben 2023. szeptember 21-én.
Nyitókép: Komka Péter, MTI/MTVA

Bod Péter Ákos: az euróbevezetés feltételei kemények, nagyon feszes politika kell a sikerhez

Infostart / InfoRádió

Az euró 2032-es bevezetése elérhető cél lehet, de komoly gazdaságpolitikai fegyelmet igényel – mondta az InfoRádióban Bod Péter Ákos, az MNB volt elnöke, aki szerint a kormány által közzétett makrogazdasági pálya alapján Magyarország akár teljesítheti is az euróövezeti csatlakozás feltételeit.

Bod Péter Ákos szerint a mostani adatok alapján, amiket közzétett a kormány és a választási programjában is megígért, 2030-ra Magyarország teljesíteni fogja a belépési feltételeket.

„Sokan úgy gondolták, hogy már 2030-ban euróval fogunk fizetni, azonban ez csak az első állomás. Hivatalosan céldátum még nem hangzott el”

– hívta fel a figyelmet az MNB volt elnöke. Hozzátette: a 2027-es költségvetés számaiból is az látszik, hogy a legfontosabb mutatók nagy valószínűséggel teljesülni fognak.

Felidézte: már 30 éve felmerült a kérdés, hogy a magyar gazdaság számára milyen előnyökkel járna az euró bevezetése. Ez a valutaövezet először 11 ország részvételével jött létre, később bővült. Egy olyan beágyazott gazdasággal rendelkező ország számára, mint Magyarország, különösen fontos lehet az euró, amennyiben minden készen áll a belépési feltételek teljesítésére.

„Az átálláshoz dolgozni kell. A belépés azt is jelenti, hogy megváltozik az ország működési rendje, például nincsen nemzeti valuta, tehát annak nincs se kockázata, se az azzal járó esetleges előnyök.

A legelső szomszédunk Szlovénia volt, ahol bevezették a közös valutát. Ez persze nem is csoda, hiszen a turizmusból, kereskedelemből élő ország, mindig is használták a saját valutájokon kívüli pénzt” – fogalmazott.

Elmondta: a magyar kormányzat például mindig azt mondta, hogy föladja a forintot, a nemzeti valutát, és akkor ezzel együtt egy eszközt, nevezetesen az árfolyam szabadságát. (Azt ugyanis az euró előszobájának számító ERM II árfolyam-mechanizmusban – ahol a forintnak legalább 2 évet kell eltöltenie komolyabb árfolyam-feszültségek nélkül – egy rögzített központi paritáshoz képest csak egy meghatározott, legfeljebb plusz-mínusz 15 százalékos sávon belül engedik ingadozni – a szerk.)

„De az árfolyamszabadság, ami most is van, kockázat is. Ebben az euró változást hozna. Az engem és a szakmát foglalkoztató kérdés az, hogy az oda vezető utat miként lehet úgy megválasztani, hogy a feladat teljesüljön, de ne legyen túl nagy teher. Mert azért azt lássuk be, hogy a belépési feltételek azt igénylik, hogy például az ország megszabaduljon az inflációtól. Ez persze jó dolog, de a feltételei kemények, ahhoz nagyon feszes politikát kell folytatni. Egy olyan országban, ahol az elmúlt húszvalahány évben sosem volt nemcsak kiegyensúlyozva a költségvetés, de tulajdonképpen még kontroll alatt se volt már az utóbbi években. Ez azt jelenti, hogy másképp kell gazdálkodni” – mondta.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Bod Péter Ákos: az euróbevezetés feltételei kemények, nagyon feszes politika kell a sikerhez

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