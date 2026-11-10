Magyar Péter Friedrich Merz-cel: Magyarország LNG-szaktudást kap Németországtól az orosz leváláshoz

Június után november 9-10-én újra Berlinbe utazott Magyar Péter miniszterelnök, a Friedrich Merz kancellárral folytatott megbeszélését követően pedig ők ketten sajtótájékoztatót is tartottak kedd kora délután.

A kancellár elsőként Ukrajna szükséges támogatását és a következő 7 éves EU-s pénzügyi ciklus alapköveinek rögzítését szorgalmazta, valamint az EU-bővítés felgyorsítását, elsőként Moldova és Ukrajna irányába, mivel szerinte „Oroszország csak az erő nyelvéből ért”.

Szólt ezt követően a német-magyar bilaterális kapcsolatokról, amelyek szerinte élénkülőben vannak, örömét fejezte ki, hogy e területen javulást láthat a budapesti kormányváltás után.

Felajánlotta, hogy

LNG-szaktudással támogatják a magyar energetikai átalakulást, a leválást az orosz energiáról.

Végül a védelmi együttműködés, a SAFE-hitel és a kulturális kapcsolatok fontosságáról ejtett szót, ezek kerültek sorra a keddi munkaebédjük során.

Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök szólt, szerinte a kétoldalú kapcsolatok fontosságát jelzi ez a második berlini találkozás, most épp a berlini fal leomlásának megünneplése kapcsán.

Beszámolt róla, tavasszal Friedrich Merz Budapestre érkezik.

Szerinte minden adott ahhoz, hogy az egyébként is hagyományosan erős magyar-német kapcsolatok tovább erősödjenek, ehhez járul hozzá a befektetői, vállalati bizalom is,

nagy német beruházások valósultak meg Magyarországon, de bőven van még tér zászlóshajó-projektekre, de kisebbekre is.

Ő is részletesen beszélt a kulturális együttműködésről, ezek majd a 2028-as német-magyar kulturális évadban csúcsosodnak majd ki.

Magyar Pétert Berlinbe több miniszter is elkísérte, ami jelzi, mely területeken beszéltek át együttműködési lehetőségeket.

Jelezte, csütörtök-pénteken is együtt lesznek majd, mivel az EU-költségvetés ügyében tanácskoznak az uniós vezetők és tagállamok. Ezzel kapcsolatban kijelentette, van még mit dolgozni, a jelenlegi verzió szerint Magyarország az egy főre jutó egyik legnagyobb befizető lenne, ha ez így marad, még a karácsonyt is Brüsszelben tölthetik, mert megegyezésnek idén lennie kell.

Rögzítette továbbá, hogy az energiaárak növekedésével közösen kell kezdeni valamit, ehhez Magyarországon valós diverzifikációra van szükség, ez vezethet majd versenyképességhez és alacsonyabb árhoz.

Szintén szót ejtett az EU bővítéséről, ő azonban a nyugat-balkáni országok integrációjának gyorsuló lehetőségéről beszélt, illetve innen is üzente, Szerbia választást nyert politikai erejének pedig az elsők között gratulált. Jó jelnek nevezte, hogy Montenegró hamarosan csatlakozhat, de van még adósság bőven e téren, Magyarország is fog tudni segítséget nyújtani.

Moldovával és Ukrajnával kapcsolatban azt mondta, a jövővel kapcsolatban megállapodások már vannak, azonban munka még itt is van bőven, miniszteri szinten zajlanak további egyeztetések. Megjegyezte,

érdemalapú csatlakozási tárgyalásokra van szükség, amelyik ország készen áll, annak a csatlakozását Magyarország nem fogja megakadályozni;

de Moldova és Ukrajna összekötöttségében az integrációt illetően nem teljesen biztos.

Ezt követően a magyar kormány friss intézkedéseit sorolta, reményét fejezve ki, hogy sikeres lesz Magyarország, ahogy majd Németország is.

Kérdés – válasz

Mi a helyzet Ukrajna pénzügyi támogatási keretével?

Friedrich Merz: vannak viták e téren az EU-ban. Korábbi prioritások hátrébb csúszhatnak, de a versenyképesség és a védelem kasszájához nem lehet hozzányúlni. Ami az ország támogatását illeti, az a kérdés, hogyan lehet Ukrajnát finanszírozni a következő években. Úgy döntöttünk tavaly, 27-ből 24 ország közösen támogatja az országot, de az lenne a jó, ha közös EU-s költségvetési tétel lehetne Ukrajna finanszírozni. Őszintén beszéltünk erről Magyar Péterrel.

Magyar Péter: itt nemcsak Ukrajnát kell támogatni, az egész európai biztonsági rendszert. Mindenkinek különböző erőforrásai, pénzügyi lehetőségei vannak e feladat ellátására. Hatalmas logisztikai, rendvédelmi feladatok ezek, de mi eddig nem kaptunk erre semmilyen támogatást, csak napi 1 millió eurós büntetést, összesen eddig 1 milliárd eurónkba került védeni az EU külső határait. Remélem, még ebben az évben le tudjuk zárni ezt a kérdést. Magyarország rendkívüli szerepet játszik Koszovóban és a Nyugat-Balkánon, elláttuk a balti államok légvédelmét is. Kevés az idő felsorolni, mi mindent tettünk, de több tízezer ukrajnai menekültet befogadtunk, az én családom is fogadott be kárpátaljaiakat. A kapcsolatok javítását Ukrajnával készek vagyunk folytatni. Azt nem tartom jó iránynak, hogy az EU-költségvetést bármilyen módon egy másik ügyhöz hozzákötjük, erről őszintén kell beszélni. Fogunk megoldást találni.