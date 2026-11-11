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Friedrich Merz német kancellár (j) fogadja Magyar Péter miniszterelnököt a berlini kancellári hivatal elõtt 2026. november 10-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Orbán Viktor így értékeli Magyar Péter berlini tárgyalásait

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Két dolog derült ki Berlinben. Németország világossá tette, hogy orosz gáz helyett tőle kell vásárolni LNG-t - egyelőre nem ismert áron. Ezenkívül Merz világossá tette, hogy Magyarország nem kaphat mentességet Ukrajna pénzügyi támogatása alól. Egyebek mellett ezek olvashatók a Volt Miniszterelnök Titkársága által kiadott közleményben.

Míg a cseh és a szlovák miniszterelnök visszautasította a német kancellár zsarolását, Magyar Péter kitért az egyenes válasz elől – állapítja meg a titkárság.

A Tisza-kormánynak elődje, a nemzeti kormány álláspontját kellene követnie, mert ez szolgálja Magyarország érdekeit. A magyar kormánynak vissza kell szereznie a határok védelme miatt rá kirótt egymilliárd eurónyi uniós bírságot.

A Tisza-kormány nem érheti be kevesebbel, mint hogy az EU megfizeti Magyarországnak az uniós külső határok védelmére fordított teljes összeget, több, mint 2,5 milliárd eurót. Magyarországnak vissza kell szereznie – a Tisza szerint már elveszett – több mint 2 milliárd euró kohéziós forrást is.

„Berlin parancsait vakon követő, Brüsszelt kiszolgáló újkommunista kormány helyett a nemzeti érdekeket szem előtt tartó, a külügyekben is szuverén politikai vezetésre van szükség Magyarországon” – fogalmaz a közlemény.

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Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor így értékeli Magyar Péter berlini tárgyalásait

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