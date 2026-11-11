Orbán Viktor így értékeli Magyar Péter berlini tárgyalásait

Míg a cseh és a szlovák miniszterelnök visszautasította a német kancellár zsarolását, Magyar Péter kitért az egyenes válasz elől – állapítja meg a titkárság.

A Tisza-kormánynak elődje, a nemzeti kormány álláspontját kellene követnie, mert ez szolgálja Magyarország érdekeit. A magyar kormánynak vissza kell szereznie a határok védelme miatt rá kirótt egymilliárd eurónyi uniós bírságot.

A Tisza-kormány nem érheti be kevesebbel, mint hogy az EU megfizeti Magyarországnak az uniós külső határok védelmére fordított teljes összeget, több, mint 2,5 milliárd eurót. Magyarországnak vissza kell szereznie – a Tisza szerint már elveszett – több mint 2 milliárd euró kohéziós forrást is.

„Berlin parancsait vakon követő, Brüsszelt kiszolgáló újkommunista kormány helyett a nemzeti érdekeket szem előtt tartó, a külügyekben is szuverén politikai vezetésre van szükség Magyarországon” – fogalmaz a közlemény.