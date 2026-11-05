Vitézy Dávid: elkerülő utakat tervez a kormány a 442-es főút mentén

Vitézy Dávid azt írta, még mindig túl sok országos főút miatt kell a településeken élőknek nap mint nap jelentős átmenő forgalommal, zajjal és közlekedésbiztonsági kockázatokkal együtt élniük.

Különösen igaz ez a Szolnok és Kunszentmárton közötti 442-es főútra, amely több településen is áthalad – tette hozzá, ezért a kormány döntött: megindítja a főút korszerűsítése és az új elkerülő szakaszok előkészítését.

A tervek két fontos fejlesztési elemet tartalmaznak majd: egyrészt mintegy 39,5 kilométeren erősítenék meg a meglévő 442-es főút burkolatát, azt kátyúmentessé téve, hogy megfeleljen a 11,5 tonnás tengelyterhelési követelményeknek. Másrészt összesen mintegy 20 kilométernyi új elkerülő út tervezését készítik elő Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű és Tiszaföldvár térségében – közölte a miniszter.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a beruházás tervezési szerződése idén novemberben lép hatályba a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelésére; most a szükséges tanulmányok, környezeti vizsgálatok és azok engedélyezési dokumentációinak elkészítése következik.

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